‹ Önceki Haber Piyasaların gözü Euro Bölgesi büyüme verisinde! Piyasaların gözü Euro Bölgesi büyüme verisinde! Sonraki Haber › Gram altın fiyatları kaç lira? Gram altın fiyatları kaç lira?

Kripto para piyasasında toparlanma sinyalleri

18.05.2021 - 09:57 | Son Güncelleme :
Kripto para piyasasında toparlanma sinyalleri | Bitcoin Haberleri

Tesla’nın Bitcoin ile araç satın alımlarını askıya almasının ardından gelen genel satışlarla, 2.0 trilyon doların altına gerileyen tüm piyasaların toplam hacmi, "dipten alımların" etkisiyle yeniden bu düzeyin üzerine yükseldi. Bitcoin fiyatları, şu dakikalarda yüzde 0.97 oranında yükselişle 45 bin 196 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, piyasalara gelen alımları, işlem ağ değeri (Network Value to Transaction, NVT) indikatörü verilerinin "dipten satın alma fırsatları" yaratmasına bağlıyor.

Twitter hesabından 13 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, "Tesla Bitcoin karşılığında hiçbir şey satmayacak. Madencilik işlemlerinin daha sürdürülebilir bir enerjiye geçmesi durumunda Bitcoin'i ödemeler için kullanmayı düşünüyoruz. Bitcoin'in harcadığı enerjinin yüzde 1'inden azını harcayan diğer kripto para birimleriyle de ilgileniyoruz" diyen Tesla CEO’su Elon Musk, Pazartesi günü de, şirketin bilançosunda yer alan Bitcoin varlıklarını sattıklarına ilişkin haberleri yalanladı. Twitter hesabından açıklama yapan Musk, "Spekülasyonlara açıklık getirmek için, Tesla hiç Bitcoin satmadı" dedi.

Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 42 bin 207 ve 45 bin 748 dolar arasında dalgalanan Bitcoin fiyatları, saat 09.52 itibarıyla yüzde 0.97 oranında yükselişle 45 bin 196 dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 47 milyar dolar artışla 844 dolara yükseldi.

KRİPTO PARA PİYASA VERİLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN...

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, 3 bin 129 ve 3 bin 565 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 9.23 artışla 3,448.15 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 10.76 ve piyasa hacmi de yaklaşık 26 milyar dolar artışla 394 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 486.00 ve 542.33 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 7.94 artışla 524.57 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 17.68 ve piyasa hacmi de yaklaşık 5.0 milyar dolarlık artışla 80 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs’ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 2.0 trilyon 81 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan’da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Tüm piyasalara gelen genel alımların etkisiyle, en büyük 100 birimden yalnızca beş birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 9 bin 888 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 40.2’sini Bitcoin, yüzde 18.8’ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 222 milyar dolar düzeyindeydi. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.464 Değişim: 0,70% Hacim : 1.767 Mio.TL Son veri saati : 10:11
Düşük 1.461 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3309 Değişim: 0,23%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3395
Açılış: 8,3117
10,1607 Değişim: 0,51%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,1641
Açılış: 10,1096
500,85 Değişim: 0,38%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 501,62
Açılış: 498,95
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.