Kripto para piyasalarında düşüş sona erdi mi? | Bitcoin Haberleri

Küresel piyasalarda risk iştahının zayıflamasıyla kripto para piyasalarında sert kayıplar görülürken; Bitcoin fiyatları 10 ayın dibinden toparlanmaya çalışıyor. Bitcoin şu dakikalarda yüzde 2,56 oranında yükselişle 31 bin 834 dolar seviyesinde işlem görürken; Ethereum ise 2 bin 418 dolar seviyesinde hareket ediyor. Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü kripto para piyasalarındaki son durumu analiz etti.

Şenay Zeren

Geçtiğimiz hafta, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası Başkan Jerome Powell’ın özellikle “75 baz puan faiz artırımı aktif olarak tartışılan düşünülen bir şey değil” açıklamasıyla risk iştahı yükselirken, kripto para piyasalar da kısa süreli nefes almıştı. Ancak bu yükseliş kısa sürdü ve yükselen enflasyon endişeleri ve resesyon korkusuyla ABD borsalarında yaşanan sert kayıplar kripto para piyasalarına da yansıdı. Bitcoin fiyatları, Fed öncesi 40 bin doların hemen altında hareket ederken; bugün 30 bin doların altına sarktı ve 10 ayı en düşük seviyesini gördü. Böylelikle Bitcoin’in değer kaybı 6 günde yüzde 25’i aşarken; Bitcoin bu seviyelerden toparlanma çabasında...

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BITCOIN VE ETHEREUM’DA SON DURUM

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları, bugün içerisinde en yüksek 32 bin 651 dolar seviyesini, en düşük ise 29 bin 717 dolar seviyesini görürken, saat 17:19 itibarıyla yüzde 2,56 oranında yükselişle 31 bin 834 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri ise 607 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 5,67 oranında yükselişle 2 bin 418 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en düşük 2 bin 198 doları, en yüksek ise 2 bin 458 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 16’nın üzerinde değer kaybetti.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 5,17 oranında değer kaybederek 1,46 trilyon dolara yükseldi.

KRİPTO PARALARDA DÜŞÜŞ SONA ERDİ Mİ?

Beste Naz Süllü - Bybit Türkiye Araştırma Müdürü

Kripto para piyasaları son dönemlerde ciddi bir volatilite ve korku içerisinde. Son bir hafta içerisinde her gün değer kaybeden Bitcoin, geçen hafta Fed öncesi test ettiği 40 bin dolar bölgesinden gerileyerek 29 bin 800 dolar bölgesine geriledi. Yatırımcılar artan endişeleri ile borsalara satmak için gönderdikleri Bitcoin tutarı 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle son 3 aydır ABD endeksi gibi hareket eden Bitcoin’de bu nedenle global piyasaların da takibi şart oldu. S&P500 Endeksi Mart 2021’den bu yana ilk kez 4000 seviyesinin altına geriledi.

RESESYON KORKULARI HER ZAMAN OLDUĞUNDAN FAZLA

ABD ekonomisine ilişkin resesyon korkuları her zaman olduğundan çok daha fazla. Diğer tarafta dün akşam saatlerinde Fed tarafından yapılan açıklama ile stablecoinlerin savunmasız olduğu söylemleri vardı. Algoritmik parite olan UST dün 0,70 seviyelerine kadar gerilemesi adeta sistemi sarstı ve bir süre bazı borsalar çekme işlemlerini durdurdu. Bunun temel sebebi yüklü miktarda para çekme taleplerinin algoritmayı bozmasıydı.

Dolayısıyla bazı büyük yatırımcıların kripto para piyasasından çıkmak istediğini görüyoruz. Ancak söz konusu satış baskısının sona erdiği yönünde tam net bir sinyal olmasa da yüklü satışların ardından sonra oluşabilecek tepki ile piyasaların toparlanma çabasını izleyebiliriz. Fiyat dibini 28 bin 900 dolar olarak tahminlerinizden ziyade tepki 29 bin 750 dolar seviyesinden geldi. Yükseliş tepkisinin de 36 bin dolar seviyelerine doğru oluşması teknik olarak mümkün. Bu kısa vadeli bakış açısı, uzun vadeye bakıldığında burada düşüşü değil, oluşan potansiyeli konuşmak lazım.

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