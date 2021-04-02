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Kripto para borsasının halka arz tarihi belli oldu

02.04.2021 - 10:11 | Son Güncelleme :
Kripto para borsasının halka arz tarihi belli oldu | Bitcoin Haberleri

ABD'nin en büyük kripto para birimi işlem platformu Coinbase, hisselerini Nasdaq'a kote ettirmek için onay aldı. Coinbase, hisselerinin 14 Nisan'da işlem görmeye başlayacağı tahmin ediyor.

Coinbase Global Inc, hisselerini ABD borsasının Nasdaq endeksine kote ettirmek için düzenleyici kurumdan onay aldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kararı, ana akım finansal hizmetler endüstrisinde hızla onay görmekte olan dijital para birimlerinin meşruiyetine yeni bir güç katmış oldu.

Reuters'in haberine göre; hafta başında, finansal hizmetler şirketi Visa ödeme ağındaki işlemlerin kripto para birimi USD Coin ile yapılabileceğini açıklamıştı. PayPal ise, ABD'li tüketicilerin kripto para birimleriyle online alışveriş yapmalarına olanak verdiğini açıklamıştı.

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Doğrudan halka arz planlayan Coinbase, hisselerinin Nasdaq'ta 14 Nisan'da işlem görmeye başlayacağı tahmin ediyor.

Doğrudan halka arz yönteminde, ilk halka arzdakinin aksine hisselerin hiçbiri önceden satılmıyor. Şirketin hisse fiyatı, borsaya yapılan emirlerle belirlenecek.


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