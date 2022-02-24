Kripto para birimlerinde sert düşüş! | Bitcoin Haberleri

ABD - Rusya ve Ukrayna arasında tansiyonun yükselmesiyle kripto paralar sert kayıp yaşarken; Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü son gelişmeleri değerlendirdi.

Şenay Zeren

Rusya’nın sabah saatlerinde Ukrayna'ya hava saldırısı başlatmasıyla küresel piyasalarda sert hareketler yaşanıyor. Yatırımcılar riskli varlıklardan çıkarken; güvenli limanlara yöneldi. Riskli varlıklar olan kripto para birimlerinde sert kayıplar yaşandı. Bitcoin ve Ethereum'da günlük kayıplar yüzde 10'ları aşarken; küresel bazda kripto paraların piyasa değeri son 24 saatte yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek 1,57 trilyon dolara kadar geriledi.

En popüler kripto para birimi Bitcoin 7 gündür aralıksız düşüşünü sürdürürken; gün içerisinde en yüksek 37 bin 835 doları, en düşük ise 34 bin 317 doları gördü. Bitcoin (BTC), saat 14:16 itibarıyla yüzde 7,26 oranında düşüşle 34 bin 948 dolar seviyesinde hareket ediyor.

İşlem hacmi en yüksek kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, gün içerisinde en yüksek 2 bin 637 doları, en düşük ise 2 bin 299 doları gördü. ETH, aynı dakikalarda yüzde 10,11 oranında düşüşle 2 bin 359 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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PİYASADA SAVAŞ FİYATLAMALARI, GÖZLER NATO ZİRVESİNDE

Beste Naz Süllü – Huobi Global Araştırma Müdürü

Ukrayna güne sirenlerle piyasalar ise kırmızı bir ortamda güne başladı. Rusya, bugün bir araya gelecek NATO çevrimiçi zirvesinden Ukrayna’nın NATO’ya alınmayacağının güvencesini istiyor. ABD’den ise Rusya’ya daha sert yaptırımlar beklenirken, Rusya swift sisteminden çıkarılmayı savaşın ilanı sayacağını belirtti. Bu akşam saatlerinde hem NATO hem de Putin açıklamaları takip edilecek. Mart ayında Fed’in faiz artışı, jeopolitik riskler derken piyasada savaş fiyatlamaları olduğunu görüyoruz.

İlk 20 içerisinde düşüş yaşamayan kripto para yok. En az değer kaybeden Bitcoin yüzde 9 düşüşte, en fazla değer kaybeden coin ise Chainlink yüzde 19 geride işlem görüyor. NATO’nun bugün vereceği mesajlar çatışmanın büyüyebileceği ve genişleyeceği aşikar. Her iki tarafın da müzakere masasına uzak olması da fiyatlamaların içinde. Fiyatların düşmesi yatırımcıyı aldatmamalı. Hali hazırda Ukrayna meselesi öncesinde Bitcoin’in de zincir ve temel verileri yükseliş hazırlığına işaret etmiyordu. Bu nedenle fiyatların dönmesi ve yükselmesi için bugünkü NATO’dan gerginliği önleyecek bir mesaj dahi gelse yeterli olmayabilir. 32 bin 800 dolar seviyesi altına geçilmesi halinde 29 bin 800 dolar seviyelerine doğru hareket sürebilir.

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