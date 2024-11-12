Kim bilebilirdi ki... Bitcoin, altın, dolar ve euroyu ezip geçti! 12 yılda yüzde 1.5 milyon yükseldi

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Kripto paralarda Donald Trump coşkusu yaşanıyor. ABD Başkanlık seçimlerini ezici farkla kazanan Trump'ın kripto paralara olan sıcak yaklaşımı ve kadrosunda kripto parayı destekleyen kişilerin olması kripto para piyasalarını bayram yerine çevirdi.

Lideri kripto para birimi Bitcoin ile başlayan yükseliş diğer popüler kripto para ve altcoinlere de yansıdı.

7 GÜNDE YÜZDE 35 KAZANDIRDI

En değerli kripto para birimi olan Bitcoin 5 Kasım'dan bu yana yüzde 35 civarında değer kazandı. 5 Kasım'da 66 bin dolardan başlayan yükseliş bugün 90 bin dolar sınırına kadar yaklaştı.

YILBAŞINDAN BU YANA KAZANÇ YÜZDE 113'Ü GEÇTİ

Bitcoin yılbaşında 42 bin dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Aradan geçen 11 ayda Bitcoin'deki kazanç yüzde 113'ü aştı.

SON BİR YILDAKİ KAZANÇ YÜZDE 146

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Bitcoin geçtiğimiz yıl bugünlerde 36 bin 500 dolar seviyelerinde işlem görüyordu ve son bir yıldaki kazanç yüzde 146 oldu.

5 YILDAKİ KAZANÇ YÜZDE 951

Bitcoin bundan tam 5 yıl önce 8560 dolar seviyelerinden fiyatlanıyordu. Böylece Bitcoin'deki yükseliş son 5 yılda yüzde 951 oldu.

10 YILDA KAZANÇ YÜZDE 23 BİN 900

10 yıl önce bugün Bitcoin 375 dolar seviyesindeydi. Bugün 90 bin dolar seviyesine yaklaştı ve 10 yıldaki prim yüzde 23 bin 900 oldu.

KAÇ DOLARDAN PİYASAYA SÜRÜLDÜ?

Bitcoin 2009 yılında 0 dolar değerinde piyasaya sürülmüştü. Yatırımcılar, jetonlardan paylarını almak için Bitcoin ağındaki jetonları (BTC) için büyük ölçüde madencilik yaptı. Bu süreçte fiyat oluşumları gerçekleşmeye başladı. 2012 yıllarında reel bir getiri sağlayan Bitcoin 6 dolar seviyelerinden işlem görmeyi sürdürmüştü.

İLK REEL FİYATLAMALARDA ORAN YÜZDE 1.5 MİLYONU AŞIYOR

Bitcoin'in ilk reel fiyatlamalarına dönüp baktığımızda birkaç doları göz ardı edip 5-6 dolar seviyelerinden baz alırsak yüzde 1.5 milyon oranında yükseliş görülüyor. 2012 yılında Bitcoin'in fiyatı 6 dolar seviyelerindeydi.

İLK ZAMANLARDAN BU YANA ELİNDE BITCOIN TUTAN VAR MIDIR?

Bitcoin fiyatlamalarına baktığımızda genelde hep yükseliş görülüyor. Ancak ilk piyasaya sürüldüğünden bu yana satmayıp elinde tutan kişi olup olmadığı bilinmiyor. Bazı Bitcoinler unutulduğu varsayılırsa elbette ilk alanlardan bazıları satmamış olabilir fakat her yükseliş anında değişim oranlarındaki farklara bakılırsa ilk zamandan bu yana elinde bilinçli olarak Bitcoin tutan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadardır.

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ALTIN, DOLAR, EURO NE KAZANDIRDI?

Altın, dolar ve euroda 2012 yılında dönüp baktığımızda kazançlar Bitcoin'in yanında çok düşük kalıyor.

Kasım 2012 yılına dönerek bugünün fiyatlarına göre altın yüzde 2780, dolar yüzde 1830, euro ise yüzde 1496 oranında kazandırmış. (Not: Dolar ve euronun kendi içindeki enflasyonu sadeleştirilmeden hesaplanmıştır. Sadeleştirme yapıldığında kazanç daha düşük çıkacaktır)