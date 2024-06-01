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Japonya'da 300 milyon dolarlık Bitcoin ortadan kayboldu

01.06.2024 - 14:37 | Son Güncelleme :
Japonya'da 300 milyon dolarlık Bitcoin ortadan kayboldu | Bitcoin Haberleri

Japon kripto borsası DMM Bitcoin, dijital cüzdanlarından 300 milyon dolarlık Bitcoin'in çalındığını duyurdu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Japon kripto borsası DMM Bitcoin, dijital cüzdanından "izinsiz sızıntı" olarak tanımladığı olay nedeniyle yaklaşık 300 milyon dolar değerinde Bitcoin'in ortadan kaybolduğunu açıkladı. 

Cuma günü gerçekleşen olayı tespit eden şirket, "Hala oluşan zararın ayrıntılarını araştırıyoruz" dedi.

Kripto borsası, "Olayı önlemek için zaten önlemler aldık, ancak ek güvenlik sağlamak için bazı hizmetlerin kullanımına da kısıtlamalar getirdik" dedi.

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DMM Bitcoin bu olay hakkında ayrıntılı bilgi vermedi ancak küresel kripto para analiz şirketi Chainaliz, bunun en büyük kripto saldırılarından biri olduğunu söyledi.

Chainalytics, sosyal medya platformu X'teki gönderisinde, "Japon borsası DMM Bitcoin'e yapılan hack saldırısı, Aralık 2022'den bu yana en büyük ve şimdiye kadarki en büyük 7. kripto hacklemedir" dedi.

DMM Bitcoin, çalınan miktarın yaklaşık 48,2 milyar yen (300 milyon dolar) olduğunu ve bunun da 4.502,9 bitcoin'e eşit olduğunu söyledi.

Şirket, tüm müşterilerinin Bitcoin mevduatlarının tamamen garanti altına alınacağını söyledi.

Nikkei gazetesinin haberine göre, Japonya Finansal Hizmetler Dairesi şirkete olayın nedenini araştırma ve müşterileri zararlardan koruma talimatı verirken, polis de olayı araştırmaya başladı.


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