FTX'in eski yöneticisine 2 yıl hapis

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New York savcılarının AFP'ye verdiği bilgiye göre, FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'in kripto dolandırıcılığı davasında tanıklık eden şirketin eski yöneticisi Caroline Ellison, davadaki rolü nedeniyle iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kripto para şirketi Alameda Research'ün eski CEO'su da olan Ellison, dolandırıcılık da dahil olmak üzere yedi suçlamayı kabul etmesinin ardından, kendisi için istenen maksimum 110 yıllık cezadan çok daha hafif bir ceza aldı.

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Ellison, kripto para bankeri Bankman-Fried'in Mart ayında tarihin en büyük mali dolandırıcılık davalarından biri nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından görülen davada kilit tanık olarak görev yaptı.

Ellison, mahkemedeki tanıklığı sırasında Bankman-Fried'i daha riskli projelerini yürütmek için müşterilerinin fonlarına el atmakla suçladı. 30 yaşına gelmeden milyarder olan Bankman-Fried, kripto para patlamasının simgesi olmuştu.

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2019 yılında ilk kez hayata geçirdiği küçük girişimi FTX'i birkaç ay içinde dünyanın ikinci büyük kripto para ticaret platformuna dönüştürdü.

Ancak Bankman-Fried davasında ortaya çıktığı üzere şirket, FTX'e yatırılan varlıkları kardeş şirketi Alameda Research aracılığıyla daha riskli işlemler yapmak, gayrimenkul satın almak ve siyasi bağışlarda bulunmak için kullanmıştı.

FTX, Kasım 2022'de 8 milyar dolardan fazla borcu olduğunu bildirerek iflas etti.