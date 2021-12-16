“Fed’in kararı kripto paralar için yeşil ışık olabilir” | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları 49 bin doların üzerinde işlem görürken; Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü kripto para yatırımları ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Şenay Zeren

Dün bütün dünyanın kilitlendiği ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı sonuçları açıklandı. Fed’in toplantı sonucundan verdiği mesajlarda, varlık alımında azaltımı ikiye katlanarak 30 milyar dolara yükselttiği ve 2022 yılı için üç faiz artışı, 2023 için de üç faiz artışı, 2024 yılı için ise 2 artış beklentisi öne çıktı. Fed’in açıklamalarının kripto para piyasaları üzerinde direkt bir etkisi görülmezken; Başkan Powell, kendisine kripto paralarla ilgili yöneltilen soruya “Kripto paraların finansal istikrara zarar verdiğini düşünmüyoruz” mesajı sonrası kripto para birimleri yönünü yukarı çevirdi. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, “Faiz artırım kararının kripto paralar üzerinde keskin bir etkisi beklenmez fakat diğer tarafta halka açık şirketlerin ucuz kaynak erişiminin zorlaşması şirketlere yönelik gelir ve temettü ödeme beklentilerinde aşağı yönlü revizyonlara neden olursa, daha fazla gelir arayan yatırımcı kripto paraları tercih edebilir” şeklinde değerlendirdi.

##$HABER_1472516$##

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin, bugün içerisinde en yüksek 49 bin 453 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 48 bin 526 dolar seviyesini gördü. Bitcoin fiyatları, saat 15.25 itibarıyla yüzde 0,18 oranında değer kaybıyla 49 bin 159 dolar seviyesinde hareket ederken; Ethereum fiyatları ise aynı dakikalarda yüzde 0,20 oranında yükselişe 4 bin 66 dolar seviyesinde hareket ediyor.

FED’İN KARARI KRİPTO PARALAR İÇİN YEŞİL IŞIK OLABİLİR

Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

Merakla beklenen FOMC toplantısı dün gece sona erdi. Projeksiyona göre önümüzdeki 2 yıl 6 faiz artışına işaret eden Fed, PCE (kişisel tüketim harcamaları) enflasyonunu da bu önümüzdeki yıl yüzde 2,2’den yüzde 2,6’ya revize etti. Söz konusu karar ve Powell’ın basın toplantısındaki açıklamalarının ardından endeksler ve kripto paralar yükseldi.

Faiz artırım kararının kripto paralar üzerinde keskin bir etkisi beklenmez fakat diğer tarafta halka açık şirketlerin ucuz kaynak erişiminin zorlaşması şirketlere yönelik gelir ve temettü ödeme beklentilerinde aşağı yönlü revizyonlara neden olursa, daha fazla gelir arayan yatırımcı kripto paraları tercih edebilir.

Dün Powell’a kripto paralar hakkında soru gelmesinin ardından kripto paraların finansal istikrara zarar verdiğini düşünmediğini belirtti. Bitcoin bu gelişmelere birlikte 50 bin dolar seviyesine atak yapsa da opsiyon piyasasından gördüğümüz üzere 50 bin dolar kırılmadan bir çok satış opsiyonu aktif olacak. Bu nedenle 50 bin dolar seviyesi Bitcoin için belirleyici olacak. Henüz korku endeksi ve Bitcoin/Stablecoin rezerv rasyosu yukarı yönlü dönüşüme işaret etmeseler de düşüşün durulduğunu gösteriyor. 45 bin dolar ara destek ve 42 bin dolar ana destek olmak koşuluyla Bitcoin için 50 bin dolar seviyelerinin üstünü test etmesi beklenebilir.

Etiketler