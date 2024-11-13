Dogecoin'de Trump yükselişi

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ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump ve ekibinin kripto paralara yönelik olan olumlu yaklaşımı yükselişleri tetikliyor. Dogecoin, Donald Trump'ın açıklamasında "DOGE" olarak bahsettiği Hükümet Verimliliği Departmanının kurulduğunu resmen duyurmasının ardından seçim sonrası başlayan yükselişini hızlandırdı.

Trump açıklamasında, Tesla CEO'su Elon Musk ve eski Cumhuriyetçi başkan adayı ve Strive Asset Management kurucu ortağı Vivek Ramaswamy'nin departmana liderlik edeceğini belirtti. Birlikte, "Yönetimimin Devlet Bürokrasisini ortadan kaldırmasının, aşırı düzenlemeleri azaltmasının, savurgan harcamaları kesmesinin ve Federal Ajansları yeniden yapılandırmasının yolunu açacaklar" ifadesini kullandı.

Dogecoin fiyatı bir süreliğine yüzde 20 oranında prim yaptı. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 10,79 oranında yükselişte.

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EN BÜYÜK KAZANANLARDAN BİRİ DOGECOIN

Dogecoin, Bitcoin'in aynı dönemdeki yüzde 30'luk yükselişine kıyasla seçim gününden bu yana yüzde 153 değer kazanarak seçim sonrası rallinin en büyük kazananlarından biri oldu. Ayrıca bu hafta XRP'yi geçerek piyasa değerine göre en büyük altıncı kripto para birimi haline geldi. Piyasa değeri 57,49 milyar dolar oldu.