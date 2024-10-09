Crypto.com'dan SEC'e dava

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Crypto.com kendi internet sitesi üzerinde yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Crypto.com, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) karşı dava açmıştır. Bunu ABD'deki kripto endüstrisinin geleceğini korumak için yapıyoruz, SEC'e dava açma kararımız, Komisyon personelinden bir Wells bildirimi almamızın ardından geldi ve bu bildirim, SEC'in yaptırım kampanyası yoluyla yetkisiz ve haksız düzenlemesinin, bir sonraki Yönetimin ABD'de kriptoyu ilerletmek için daha yapıcı ve etkili bir yaklaşım benimseyeceğine dair iki partili göstergelere rağmen devam ettiğini gösteriyor. Şirketimizin federal bir kuruma karşı dava açması için benzeri görülmemiş bir hareket olsa da, bu kurumun sektörümüze yönelik eylemleri bize başka seçenek bırakmadı" denildi.

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Davanın özellikle SEC'in yetki alanını tek taraflı olarak yasal sınırların ötesine genişlettiğini ve ayrıca SEC'in neredeyse tüm kripto varlıklardaki alım satımların nasıl satılırsa satılsın menkul kıymet işlemleri olduğu, oysa bitcoin (BTC) ve eterdeki (ETH) aynı işlemlerin bir şekilde olmadığı yönünde hukuka aykırı bir kural oluşturduğunu iddiasına dayandığını belirten Crypto.com, "Bu hukuka aykırı kural hiçbir zaman İdari Usul Yasası'nın gerektirdiği bir bildirim ve yorum sürecinden geçmemiştir ve ayrıca, özellikle bu kripto varlıkları BTC ve ETH'den neredeyse ayırt edilemez özelliklere sahipken ve BTC ve ETH ile aynı şekilde satılırken, ajansın bunu uygulaması keyfi ve kaprislidir. SEC'in yetkilerini aşan ve federal yasayı ihlal eden yasadışı eylemlerini durdurmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.