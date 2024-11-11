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Çöken kripto platformu FTX'den Binance'a milyar dolarlık dava

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#Binance#FTX#Big Para
Çöken kripto platformu FTXden Binancea milyar dolarlık dava
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 15:59

İflas eden kripto platformu FTX, dünyanın en büyük dijital para borsası olan Binance'a 1,8 milyar dolarlık dava açtı.

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Çöken kripto para borsası FTX, Binance ve eski CEO’su Changpeng Zhao’ya karşı, hileli olduğu öne sürülen bir hisse senedi anlaşmasını gerekçe göstererek en az 1,76 milyar dolarlık bir dava açtı.

CNBC haberine göre FTX, ABD'nin Delaware mahkemesine sunduğu başvuruda, Binance, Zhao ve diğerlerinin FTX’teki yatırımlarından çıkarak platformdaki %20 hissesini ve ABD merkezli kuruluşu West Realm Shires’daki %18,4 hissesini şirkete geri sattığı 2021 tarihli bir işlemin hileli olduğunu öne sürüyor.

FTX , hisse geri alımının FTX’in Alameda Research bölümü tarafından şirketin ve Binance’in borsa token’larının yanı sıra dolara sabitlenmiş stablecoin’i aracılığıyla finanse edildiğini iddia ediyor.

Davada, "Alameda hisse geri alımı sırasında iflas halindeydi ve işlemi finanse edecek maddi güce sahip değildi" iddiası yer alıyor.

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Binance iddiaları reddederek, "İddialar asılsız ve kendimizi şiddetle savunacağız." dedi.

Bir zamanlar 32 milyar dolarlık bir imparatorluk olan FTX , müşterilerden gelen yoğun çekim taleplerine yetişemeyince iflas etti ve kripto para piyasalarında düşüş yaşandı.

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#Binance#FTX#Big Para

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