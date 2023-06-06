Coinbase'e de dava açıldı | Bitcoin Haberleri

ABD sermaye piyasası otoritesi SEC, Binance'ın ardından bu sefer de Coinbase'e kayıt yaptırmadığı için dava açtı.

SEC kripto para borsalarının peşine düştü. Binance'a açıklan düzenbazlık davasının ardından şimdi de SEC, Coinbase'e dava açtığını duyurdu.

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase'e Manhattan Federal Mahkemesi'nde dava açıldı.

SEC dava konusu olarak Coinbase'in ABD'de aracı kurul, ulusal menkul kıymet borsası ya da takas ajanı olarak kaydolmamasından dolayı ve menkul kıymetler için açıklama yapma zorunluluklarından kaçınmaya çalışmasını öne sürdü.

SEC, öne sürdüğü nedenlerden ötürü Coinbase'in yatırımcıları ciddi riske attığını iddia etti ve şirketin 2019 yılından bu yana kayıtsız aracı kurum olarak faaliyet gösterdiğini duyurdu.

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