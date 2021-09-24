Çin yasak getirdi! Kripto paralar sert geriledi | Bitcoin Haberleri

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, kripto para madenciliği projelerine yatırımı yasakladı. Kripto para piyasalarında deprem yaşandı.

Şenay Zeren

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Çin Merkez Bankası kripto paralara karşı yeniden harekete geçti. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, kripto para madenciliği projelerine yatırımların yasaklandığını belirtirken; Çin Merkez Bankası, “Kripto paralarla ilgili finansal aktivite ağır cezalandırılacak” şeklinde açıkladı.

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Çin daha önce de kripto para birimleri ile ilgili tedbirler almış ve kripto para madenciliği yasaklanmıştı. Çin, dünyada bitcoin madenciliğinin neredeyse yarısının gerçekleştirirken; kripto paralara getirdiği yasaklarla 'büyük madencilik göçü' hareketini başlatmıştı. Yasaklar sonrası madenciler, yönlerini Çin'den ABD ve Kanada gibi ülkelere çevirmişti.

KRİPTO PARA PİYASALARI SERT GERİLEDİ

Çin’in açıkladığı kararlardan sonra kripto para birimlerinde deprem yaşandı. Gün içerisinde en yüksek 45 bin 139 doları gören Bitcoin, haber sonrası sert geriledi ve günlük düşüşünü yüzde 8'in üzerine taşıyarak 40 bin 818 dolara kadar geriledi. En popüler kripto para birimi saat 16.19 itibarıyla yüzde 7,90 oranında düşüşle 41 bin 99 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'den sonra en yüksek işlem hacmine sahip olan Ethereum ise gün içerisinde en yüksek 3 bin 162 dolar seviyesini görürken, sonrasında düşüşü yüzde 12’yi aşarken 2 bin 740 dolara kadar düştü. Ethereum şu dakikalarda ise, yüzde 10,60 oranında düşüşle 2 bin 801 dolarda seviyesinde hareket ediyor. Cardano düşüşünü yüzde 4'e taşırken, Solana'da düşüş yüzde 9'u aştı.

KRİPTO PARALARDA SERT DALGALANMA

Eray Dengiz – Kriptomeda kurucusu

Bitcoin yaşanan gelişmeler sebebiyle sürekli hareketli günler geçiyor. Son günlerde yaşanan özelikle piyasaların dengesini değiştiren Evergrande krizi Çin'in en büyük gayrimenkul şirketleri arasında yer alan şirketin borcunu ödeyip ödeyemeyeceği dedikoduları Hong Kong borsasındaki düşüşüne neden olduğu gibi Bitcoin'in düşüş yaşamasında etkili olmuştu.

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve varlık alımlarına ilişkin kararları beklentileriyle düşüş trendine giren kripto borsası ise gelen olumlu haberler ile toparlandı. Bitcoin, yüzde 5'e yakın değer kazarak 44 bin doları aşmıştı.

Özellikle Sosyal medya devi Twitter’ın iOS kullanıcıları için Bitcoin bahşiş hizmeti başlayacağını duyurması gibi güzel gelişmeler yaşanırken, Çin’den piyasayı derinden etkileyecek bir hamle geldi.

Kripto varlık ekosistemine olan baskıcı ve sert tavırlarıyla gündeme gelen Çin, bu kez kripto para birimiyle ilgili tüm işlemlere yasak getirdiğini yayımladığı bir raporla duyurdu. Çin'in bu hamlesi ile birlikte Bitcoin 40 bin 818 dolar seviyelerini gördü. Çin tarafından gelen kripto para madenciliği ve ticaretine yönelik açıklamaların ardından piyasa düşüşe geçti.

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