Bitcoin'in yaratıcısı Nakamoto aslında kim? Yeni dava ortalığı karıştırdı... Flaş Musk iddiası | Bitcoin Haberleri

Avustralyalı Craig Writh, Bitcoin'i icat ettiği yönündeki iddiaları sonrası kendisine açılan dava nedeniyle bu hafta Londra'da yargılandı. 53 yaşındaki bilgisayar bilimcisi Wright, dijital para birimi Bitcoin'in yaratıcısı olarak bilinen esrarengiz Satoshi Nakamoto'nun kendisi olduğunu iddia ediyordu. Bu iddiası üzerinde Wrigth bazı kripto yatırımcıları tarafından yalan söylediği ve belgelerde sahtecilik yaptığı iddiası ile dava edildi. Bu dava ile "Satoshi Nakamoto aslında kim?" sorusu yeniden

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Bitcoin, popülaritesini hızla artırarak en büyük kripto para birimi haline geldi. Web sitesi Coingecko'ya göre Bitcoin şu anda 880 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Bu dijital para birimi ilk defa 2008 yılında "Satoshi Nakamoto" takma adını kullanan esrarengiz biri tarafından yazılan bir teknik inceleme yazısı ile ortaya çıktı. Ancak kodu geliştirmek için diğer uzmanlarla işbirliği yaptıktan sonra gizemli Satoshi Nakamoto, 2011 yılında ortadan kayboldu. O zamandan bu yana kimliğiyle ilgili birçok teori ortaya çıktı. Son olarak Avustralyalı bilgisayar programcısı Craig Wright'in kendisinin Satoshi Nakamoto olduğunu iddia etmesi ve hakkında yalan söylediği gerekçesiyle dava açılması, Nakamoto aslında kim sorusunu yeniden gündeme getirdi. AFP'de yer alan habere göre bugüne kadar birçok kişinin Satoshi Nakamoto olduğu iddia edildi.

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HAL FINNEY

Amerikalı geliştirici ve kriptograf Hal Finney, Satoshi'nin kendisine test amacıyla on bitcoin göndermesiyle sanal birimi alan ilk kişi oldu. Finney'in aslında Satoshi Nakamoto'nun bizzat kendisi olduğuna yönelik teoriler de vardı. Ancak Ekim 2023'te Finney'nin aslında Satoshi olduğu teorisi, bir blog yazarı tarafından çürütüldü. Yazar, 2014 yılında ölen Finney'in, Nakamoto'nun yolladığı e-postalara yanıt verdiğini ortaya çıkardı. Ayrıca blog yazarı, Nakamoto'nun bitcoin işlemlerini yürüttüğü sırada Finney'in bir koşu yarışına katıldığını da ispatladı.

CRAIG WRIGHT

Avustralyalı programcı 53 yaşındaki Craig Wright kendisini X.com'da Bitcoin'in Yaratıcısı olduğunu iddia etmişti. Bu yüzden Wright Londra Yüksek Mahkemesi'nde hakkında dava açıldı. Bu hafta da deva meden duruşmaların uruşmaların Mart ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

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Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Crypto Open Patent Alliance (COPA), Wright'a ilk olarak 2016 yılında yaptığı iddialar nedeniyle dava açtı. COPA, kendisinin Satoshi Nakamoto olduğunu iddia eden Wright'ı kimliği hakkında yalan söylemekle ve belgelerde sahtecilik yapmakla suçluyor.

Craig Wright

DORIAN NAKAMOTO

Japon-Amerikalı mühendis Dorian Nakamoto, 2014 yılında Newsweek dergisinde çıkan bir yazı ile şüpheliler arasına girdi. Newsweek'in aktardığına göre Dorian nakamoto, "Artık bu konuyla ilgilenmiyorum ve bunu tartışamam. Bu iş başka insanlara devredildi. Artık bu iş onların sorumluluğunda. Artık hiçbir bağlantım yok" dedi. Dorian Nakamoto, o zamandan beri de Satoshi Nakamoto olduğunu inkar etti.

Bitcoin'in karanlık yaratıcısı Satoshi Nakamoto, 2012 yılında internette yayınlanan bir profile göre Japonya'da yaşayan 37 yaşında bir adam olduğunu iddia etmişti. Ancak eleştirmenler, Satoshi Nakamoto'nun mükemmel İngilizcesine ve tipik olarak İngiliz ifade tarzına atıfta bulunarak bu hipoteze şüpheyle yaklaştılar.

NICK SZABO

Macar kökenli ABD'li bilgisayar uzmanı Szabo, Bitcoin gibi kripto para birimlerini ilk benimseyenlerden biriydi. 2013 yılında ise bir blog yazarı tarafından Bitcoin'i yaratan kişi olarak adlandırılmıştı. Ancak sektördeki kişiler, onun Satoshi Nakamoto olduğuna dair somut bir kanıt olmadığını savunuyor.

ELON MUSK

SpaceX şirketindeki eski bir stajyerin, Satoshi Nakamoto'nun aslında Musk olduğunu öne süren bir makale yazmasıyla dünyanın en zengin adamı da adaylar arasına dahil oldu. Medium web sitesinde yazan eski stajyer, milyarderin Satoshi Nakamoto'nun kullandığına benzer bir dil ve ifadeler kullandığını iddia etti. Ancak Musk, 2017 sonlarında bu iddiaları reddetti.

Elon Musk

SATOSHI NAKAMOTO ASLINDA BİR GRUP

İddialara rağmen belirsizlik devam ediyor. Bazı yorumcular, Bitcoin'in tek bir geliştiriciden ziyade ancak bir grup insanın işi olabileceğini savunuyor. Bazıları ise gerçek Satoshi Nakamoto'nun ya öldüğünü ya da gizliliğini koruduğunu söylüyor.

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Bu arada endüstri araştırmacısı Sergio Lerner'e göre Satoshi Nakamoto'nun hâlâ yaklaşık 980 bin Bitcoin'i var. Bu miktar günümüzde 44 milyar dolara eş değer bir rakam.

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