  • Bigpara
  • Haberler
  • Bitcoin Haberleri
  • Bitcoin'in yaratıcısı Nakamoto aslında kim? Yeni dava ortalığı karıştırdı... Flaş Musk iddiası
‹ Önceki Haber 100 bin liraya 1 yılda 53 bin 890 lira faiz... Mevduat faizi cazibesini yitiriyor mu? 100 bin liraya 1 yılda 53 bin 890 lira faiz... Mevduat faizi cazibesini yitiriyor mu? Sonraki Haber › TMSF uyardı! Bankada parası olanlar dikkat... 31 Mayıs son gün TMSF uyardı! Bankada parası olanlar dikkat... 31 Mayıs son gün

Bitcoin'in yaratıcısı Nakamoto aslında kim? Yeni dava ortalığı karıştırdı... Flaş Musk iddiası

09.02.2024 - 11:21 | Son Güncelleme :
Bitcoin'in yaratıcısı Nakamoto aslında kim? Yeni dava ortalığı karıştırdı... Flaş Musk iddiası | Bitcoin Haberleri

Avustralyalı Craig Writh, Bitcoin'i icat ettiği yönündeki iddiaları sonrası kendisine açılan dava nedeniyle bu hafta Londra'da yargılandı. 53 yaşındaki bilgisayar bilimcisi Wright, dijital para birimi Bitcoin'in yaratıcısı olarak bilinen esrarengiz Satoshi Nakamoto'nun kendisi olduğunu iddia ediyordu. Bu iddiası üzerinde Wrigth bazı kripto yatırımcıları tarafından yalan söylediği ve belgelerde sahtecilik yaptığı iddiası ile dava edildi. Bu dava ile "Satoshi Nakamoto aslında kim?" sorusu yeniden

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Bitcoin, popülaritesini hızla artırarak en büyük kripto para birimi haline geldi. Web sitesi Coingecko'ya göre Bitcoin şu anda 880 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Bu dijital para birimi ilk defa 2008 yılında "Satoshi Nakamoto" takma adını kullanan esrarengiz biri tarafından yazılan bir teknik inceleme yazısı ile ortaya çıktı. Ancak kodu geliştirmek için diğer uzmanlarla işbirliği yaptıktan sonra gizemli Satoshi Nakamoto, 2011 yılında ortadan kayboldu. O zamandan bu yana kimliğiyle ilgili birçok teori ortaya çıktı. Son olarak Avustralyalı bilgisayar programcısı Craig Wright'in kendisinin Satoshi Nakamoto olduğunu iddia etmesi ve hakkında yalan söylediği gerekçesiyle dava açılması, Nakamoto aslında kim sorusunu yeniden gündeme getirdi. AFP'de yer alan habere göre bugüne kadar birçok kişinin Satoshi Nakamoto olduğu iddia edildi. 

Haberin Devamı

HAL FINNEY 

Amerikalı geliştirici ve kriptograf Hal Finney, Satoshi'nin kendisine test amacıyla on bitcoin göndermesiyle sanal birimi alan ilk kişi oldu. Finney'in aslında Satoshi Nakamoto'nun bizzat kendisi olduğuna yönelik teoriler de vardı. Ancak Ekim 2023'te Finney'nin aslında Satoshi olduğu teorisi, bir blog yazarı tarafından çürütüldü. Yazar, 2014 yılında ölen Finney'in, Nakamoto'nun yolladığı e-postalara yanıt verdiğini ortaya çıkardı. Ayrıca blog yazarı, Nakamoto'nun bitcoin işlemlerini yürüttüğü sırada Finney'in bir koşu yarışına katıldığını da ispatladı. 

CRAIG WRIGHT 

Avustralyalı programcı 53 yaşındaki Craig Wright kendisini X.com'da Bitcoin'in Yaratıcısı olduğunu iddia etmişti. Bu yüzden Wright  Londra Yüksek Mahkemesi'nde hakkında dava açıldı. Bu hafta da deva meden duruşmaların uruşmaların Mart ortasına kadar sürmesi bekleniyor. 

Haberin Devamı

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Crypto Open Patent Alliance (COPA), Wright'a ilk olarak 2016 yılında yaptığı iddialar nedeniyle dava açtı. COPA, kendisinin Satoshi Nakamoto olduğunu iddia eden Wright'ı kimliği hakkında yalan söylemekle ve belgelerde sahtecilik yapmakla suçluyor. 

Craig Wright

DORIAN NAKAMOTO 

Japon-Amerikalı mühendis Dorian Nakamoto, 2014 yılında Newsweek dergisinde çıkan bir yazı ile şüpheliler arasına girdi. Newsweek'in aktardığına göre Dorian nakamoto, "Artık bu konuyla ilgilenmiyorum ve bunu tartışamam. Bu iş başka insanlara devredildi. Artık bu iş onların sorumluluğunda. Artık hiçbir bağlantım yok" dedi. Dorian Nakamoto, o zamandan beri de Satoshi Nakamoto olduğunu inkar etti.

Bitcoin'in karanlık yaratıcısı Satoshi Nakamoto, 2012 yılında internette yayınlanan bir profile göre Japonya'da yaşayan 37 yaşında bir adam olduğunu iddia etmişti. Ancak eleştirmenler, Satoshi Nakamoto'nun mükemmel İngilizcesine ve tipik olarak İngiliz ifade tarzına atıfta bulunarak bu hipoteze şüpheyle yaklaştılar.

NICK SZABO 

Macar kökenli ABD'li bilgisayar uzmanı Szabo, Bitcoin gibi kripto para birimlerini ilk benimseyenlerden biriydi. 2013 yılında ise bir blog yazarı tarafından Bitcoin'i yaratan kişi olarak adlandırılmıştı. Ancak sektördeki kişiler, onun Satoshi Nakamoto olduğuna dair somut bir kanıt olmadığını savunuyor.

ELON MUSK 

SpaceX şirketindeki eski bir stajyerin, Satoshi Nakamoto'nun aslında Musk olduğunu öne süren bir makale yazmasıyla dünyanın en zengin adamı da adaylar arasına dahil oldu. Medium web sitesinde yazan eski stajyer, milyarderin Satoshi Nakamoto'nun kullandığına benzer bir dil ve ifadeler kullandığını iddia etti. Ancak Musk, 2017 sonlarında bu iddiaları reddetti.

Elon Musk

SATOSHI NAKAMOTO ASLINDA BİR GRUP 

İddialara rağmen belirsizlik devam ediyor. Bazı yorumcular, Bitcoin'in tek bir geliştiriciden ziyade ancak bir grup insanın işi olabileceğini savunuyor. Bazıları ise gerçek Satoshi Nakamoto'nun ya öldüğünü ya da gizliliğini koruduğunu söylüyor.

Haberin Devamı

Bu arada endüstri araştırmacısı Sergio Lerner'e göre Satoshi Nakamoto'nun hâlâ yaklaşık 980 bin Bitcoin'i var. Bu miktar günümüzde 44 milyar dolara eş değer  bir rakam. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.000 Değişim: 0,56% Hacim : 92.614 Mio.TL Son veri saati : 16:22
Düşük 8.943 09.02.2024 Yüksek 9.035
Açılış: 8.993
30,6812 Değişim: 0,29%
Düşük 30,5224 09.02.2024 Yüksek 30,6864
Açılış: 30,5911
33,1195 Değişim: 0,21%
Düşük 32,9675 09.02.2024 Yüksek 33,1492
Açılış: 33,0504
1.999,30 Değişim: -0,02%
Düşük 1.995,78 09.02.2024 Yüksek 2.007,63
Açılış: 1.999,65
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.