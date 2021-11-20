  • Bigpara
  • Haberler
  • Bitcoin Haberleri
  • Bitcoin'in elektrik tüketimi şoke etti! Tam yüzde 41'i...
‹ Önceki Haber Ankara Ticaret Odasından '20 milyar Euro' hedefi Ankara Ticaret Odasından '20 milyar Euro' hedefi

Bitcoin'in elektrik tüketimi şoke etti! Tam yüzde 41'i...

20.11.2021 - 17:53
Bitcoin'in elektrik tüketimi şoke etti! Tam yüzde 41'i... | Bitcoin Haberleri

Bitcoin, yıllık tükettiği 120 teravat elektrik ile Türkiye'nin yıllık tüketiminin yüzde 41'i oranında enerji harcıyor.

 

New York'un yeni Belediye Başkanı Eric Adams'ın ilk üç maaşının tamamını Bitcoin olarak alacağını açıklaması ile birlikte kripto paraların geleceği yeniden gündemin üst sıralarını işgal etmeye başladı. Maaşını Bitcoin olarak almakla New York'u "kripto para sektörünün merkezi" haline getirme niyetine dikkati çeken Adams'ın bu adımı, Bitcoin madenciliğinin tükettiği elektrik sebebiyle eleştirilere neden oluyor.

AA muhabirinin Cambridge Üniversitesi tarafından yayımlanan Bitcoin Elektrik Tüketimi İndex'inden elde ettiği verilere göre, Bitcoin madenciliği yıllık yaklaşık 120 teravat elektrik tüketiyor. Verilere göre, altın araştırmaları için tüketilen elektrik miktarı ise yıllık 131 teravat olarak gerçekleşiyor.

Bitcoin madenciliğinin elektrik tüketimi ülkelerin elektrik tüketimi ile kıyaslandığında ise kripto para, bütün ülkeler arasında en çok elektrik tüketenler listesinden 32. sırada yer alıyor. Listede ilk sırada 6 bin 875 teravat yıllık elektrik tüketimi ile Çin yer alıyor.

##$HABER_1472270$##

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre ise Türkiye'de 2020'de 290 teravat elektrik tüketimi gerçekleşti. Verilere göre Bitcoin'in elektrik tüketimi Türkiye'nin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 41'ne denk düşüyor.

BİTCOİN NEDEN YÜKSEK ENERJİ TÜKETİYOR?

Kripto para birimi Bitcoin sisteminde yapılan bütün işlemler kripto para birimine bağlı bütün bilgisayarlarda kayıt ediliyor. Sistemde elektrik üretimine neden olan esas etmen ise madenci olarak adlandırılan ve bitcoin üreten kişiler oluyor. Madenciler çok fazla sayıda gelişmiş bilgisayar ile bu işlemleri yapmak zorunda oldukları için yoğun elektrik tüketimine neden oluyor.

KORONAVİRÜS İLE BİRLİKTE KRİPTO PARA SAYISI YÜZDE 168 ARTTI

Sınırlı bir para anlayışı ile Satoshi Nakamoto tarafından hayata geçirilen Bitcoin projesinde en fazla 21 milyon Bitcoin çıkarılabilecek. Online istatistik portalı Statista'da yer alan verilere göre, şu ana kadar 18,8 milyondan fazla Bitcoin çıkarılırken, yaklaşık 2,1 milyon Bitcoin ise madenciler tarafından çıkarılmayı bekleniyor.

Kasım 2021 itibarıyla piyasada 7 bin 557 kripto para bulunurken, tepede bulunan 20 kripto para toplam piyasanın yüzde 90'ınını domine ediyor. Koronavirüs salgını öncesine denk gelen Kasım 2019'da 2 bin 817 kripto para bulunurken, salgın sonrası kripto para sayısı yüzde 168 artarak büyük bir sıçrama yapmış oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.737 Değişim: 0,03% Hacim : 29.078 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.728 19.11.2021 Yüksek 1.759
Açılış: 1.749
11,1563 Değişim: -0,85%
Düşük 11,0973 22.11.2021 Yüksek 11,2115
Açılış: 11,2115
12,5886 Değişim: -0,94%
Düşük 12,5129 22.11.2021 Yüksek 12,6658
Açılış: 12,6658
661,71 Değişim: -0,98%
Düşük 657,86 22.11.2021 Yüksek 665,87
Açılış: 665,87
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.