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Ankara Ticaret Odasından '20 milyar Euro' hedefi

20.11.2021 - 17:39
Ankara Ticaret Odasından '20 milyar Euro' hedefi | Ekonomi Haberleri

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran, Türkiye ile Fransa arasındaki ticaret hacminin en kısa sürede 20 milyar Euro'nun üzerine çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Ankara Ticaret Odasından (ATO) yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti.
Baran, görüşmede Büyükelçi Magro'ya Ankara ekonomisine ilişkin bilgi verirken, Boeing ve Airbus parçalarının Ankara'da üretildiğini belirtti.

Türkiye ile Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanan tarihsel ilişkileri bulunduğunu, karşılıklı yatırımlar ve iş birlikleri dikkate alındığında 14 milyar Euro'luk ticaret hacminin iki ülkenin potansiyelini ifade etmekten uzak olduğunu belirten Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dış ticarette 20 milyar Euro'luk hedef koyduklarını anımsattı. Baran, "Fransa, Türkiye'nin ticaret yaptığı ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Fransa'nın 1 trilyon Euro'ya yaklaşan dış ticaret hacminin yanında bizim ticaret rakamımız çok düşük. Bu rakamı en kısa zamanda 20 milyar Euro'nun üstüne çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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Baran, Ankara'dan Paris'e direkt uçuş bulunduğuna dikkati çekerek, Fransa ile otomotiv, tekstil, ilaç ve turizm sektörlerinde iş birliği yapılabileceğini ifade etti.

"ÇİP FABRİKALARI YAKIN COĞRAFYAYA GELMELİ"

Büyükelçi Magro da Fransız şirketlerinin Türkiye'yi önemli bir pazar olarak gördüklerini belirtti. Çip krizinin otomobil üretim ve satışlarını etkilediğini vurgulayan Magro, çip fabrikalarının Uzak Doğu'dan yakın coğrafyalara getirilmesi gerektiğini bildirdi. Magro, uzak coğrafyalarda üretimin dezavantajlarını gördüklerini kaydetti.

Baran, görüşmenin ardından ailesinin görevi nedeniyle Ankara'da doğan ve çocukluk yıllarını burada geçiren Büyükelçi Magro'ya Ankaragücü'nün formasını hediye etti.


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