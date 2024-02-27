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Bitcoin'den hızlı atak! 57 bin dolar aşıldı

27.02.2024 - 08:36 | Son Güncelleme :
Bitcoin'den hızlı atak! 57 bin dolar aşıldı | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları ABD'de ETF'lere yoğun talebin gelmesiyle birlikte güç kazandı. Bitcoin 57 bin doları aştı. Lider kripto para birimi Bitcoin'in rekoru 69 bin dolardı.

Uzun süredir durgun seyreden Bitcoin, ABD'de ETF'lere onay verilmesiyle birlikte eski günlerine geri döndü. Kasım 2021'de 69 bin dolarla tarihi zirveye çıkan Bitcoin, bugün 57 bin 73 dolara kadar yükseldi.

ETF'lere olan yoğun girişle birlikte Bitcoin güç kazanırken diğer kripto para birimleri de yükseliş gösterdi.

Bitcoin gün içinde en düşük 50 bin 901 dolar, en yüksek de 57 bin 73 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 55 bin 750 dolardan el değiştiriyor.

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Ethereum ise yüzde 3'ün üzerinde primle 3215 dolardan alıcı buluyor.


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