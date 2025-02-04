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Bitcoin'de Trump etkisi sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Bitcoin#Kripto Para#Donald Trump
Bitcoinde Trump etkisi sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 08:10

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika için ek gümrük vergilerini erteleme Bitcoin'i yeniden 100 bin doların üzerine taşıdı.

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ABD Başkanı Trump'ın Kanada ve Meksika liderleri ile yaptığı görüşmelerin ardından tarifelerin uygulansını 30 gün ertelemesi Bitcoin gibi kripto varlıklara alım getirdi.

Dün 91 bin 441,89 dolara kadar geri çekilen Bitcoin fiyatı, Trump'ın erteleme kararlarının ardından 101 bin 900 dolara kadar toparlandı.

Gözlerin ABD ile Çin arasında yapılacak tarife müzakerelerine çevrildiği ortamda bitcoin şu sıralardda 103 bin 353 dolardan işlem görüyor.

Dün bir ara yüzde 25 gerileyen Ethereum piyatı da bu sabah yüzde 0,3 artışla 2823,66 dolarda.

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#Bitcoin#Kripto Para#Donald Trump

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