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Bitcoin'de toparlanma hareketi

Güncelleme Tarihi:

#Bitcoin#Kripto Para#Piyasa
Bitcoinde toparlanma hareketi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 07:17

Fed'in faiz indirimlerini öteleyeceği beklentileri ile gerileyen Bitcoin toparlanmaya çalışıyor.

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Cuma günü açıklanan ABD istihdam verilerinin ardından Goldman ve BofA'nın Fed'den faiz indirimi beklentilerini azaltmalarının etkisiyle düşüş geçen Bitcoin, toparlanmaya çalışıyor.

Yatırımcıların Fed faizinin yüksek kalacağı ortamda riskli varlıklarını azaltmak istemelerinin etsiyle 90 bin doların altına doğru geri çekilen Bitcoin fiyatı, yeniden 95 bin dolar seviyelerine toparlandı.

Bitcoin şu sıralarda yüzde 0,9 artışla 95027,40 dolar seviyesinden işlem görüyor. Fiyat yıl başına göre yüzde 1,5 yukarıda

Yaşanan dalgalanmalara rağmen, kripto topluluğundaki pek çok kişi Trump yönetiminde kalıcı bir patlama yaşanacağı konusunda iyimserliğini koruyor.

MicroStrategy Inc. üst üste 10. haftalık kripto varlık alımını gerçekleştirerek stoklarını yaklaşık 41 milyar dolara çıkardı.

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Fairlead Strategies LLC teknik analisti Katie Stockton'a göre ise Bitcoin bir düzeltme süreci içinde kalmaya devam ediyor ve teknik göstergeler düzeltmenin 87.500 dolar desteğine kadar sürebileceğine işaret ediyorlar.

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#Bitcoin#Kripto Para#Piyasa

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