Bitcoin'de ralli bekleniyor mu? Hızlı yükseldi, sert düştü... | Bitcoin Haberleri

Lider kripto para birimi Bitcoin kısa süreli yükselişini düşüşe bıraktı. Ekim rallisi adı altında yükselişin başladığına dair iddialarla ortaya çıkan birçok uzman, yatırımcıların satışlarıyla birlikte yanılmış oldu.

Kripto para borsalarında dalgalı seyir devam ediyor. Kasım 2021'den bu yana düşüş eğilimini sürdüren kripto paralar toparlanma emaresi gösteremiyor. Küçük yükseliş hareketlerine büyük umutlarla pazarlayan kripto para uzmanları yatırımcıların zarar etmesine de neden oluyor

PARA YATIRANLAR ZARARDAN KURTULAMIYOR

Kasım 2021'de 69 bin dolar ile tarihi zirvesini gören ve yaklaşık 2 yıldır düşüş trendinden bir türlü çıkamayan Bitcoin yatırımcıları hem paranın zaman değerinden hem de yatırılan paranın yüksek enflasyona karşı yenilmesinden dolayı büyük zarar ettiler.

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TARİHİ ZİRVESİNDEN ÇOK UZAKTA

Bitcoin 2 yıldır tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan yüzde 60 geride işlem görüyor. Ethereum'da da güncelleme vs... gelişmeleri ışığında yükseliş olacağı beklentisi boşa çıktı ve Ethereum da Kasım 2021'deki zirvesi olan 4865 dolardan şu sıralar 1650 dolara kadar geriledi, başka bir deyişle Ethereum yatırımcısının parası zirveden aldıktan sonra 2 yıldır yüzde 66 geride işlem görüyor.

MERKEZ BANKALARININ KARARLARI DA ETKİLİ OLUYOR

Merkez bankaları enflasyonla mücadele edebilmek için faiz artırımı yapıyor. Özellikle Fed'in faiz artırımları nedeniyle güçlenen dolar karşısındaki rakiplerini alternatifsiz bırakıyor. Buna en iyi örnek olarak altın fiyatları verilebiliyor. Altın fiyatları Fed'in faizi yüksek tutmasından dolayı baskı altında kalıyor. Kripto paralar da bu taraftan da baskı altında kalınca düşüş hareketleri kaçınılmaz oluyor.

BITCOIN GERİLİYOR

Bitcoin'e ilişkin geçtiğimiz aylarda gelen ETF müjdelerinin de işe yaramaması neticesinde düşüş kalıcı olmaya başladı. Bitcoin dünkü hızlı hareketiyle 28 bin 600 dolar seviyelerine çıkmıştı ancak bu yükseliş kar satışlarıyla yerini düşüşe bıraktı. Bitcoin gün içinde en düşük 27 bin 281 dolar, en yüksek de 28 bin 580 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar yüzde 2,5 oranında düşüşle 27 bin 570 dolardan işlem görüyor.

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ETHEREUM DA DÜŞÜŞTE

Ethereum fiyatları da düşüş gösteriyor. Ethereum gün içinde en düşük 1636 dolar, en yüksek de 1734 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar yüzde 4'ün üstünde kayıpla 1657 dolardan alıcı buluyor.

"KISA POZİSYON ALANLAR ZARAR ETTİ"

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz kripto paralara ilişkin görüşlerini paylaştı.



Yavuz "Ekim ayına pozitif başlayan Bitcoin, dün 28.580 dolar seviyelerini test ederken birçok yatırımcı kâr satışları yaptı. Bu yükselişin gerçekleştiği 24 saatte kısa pozisyon alan ve düşüş beklentisinde olan yatırımcılar zarara uğrarken, 114,9 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Bitcoin, yeni güne 27.500 dolar seviyelerinde başlıyor, Ethereum ise dünü yüzde 4 düşüşle kapatarak bugün 1.660 dolar seviyelerinden alıcı buluyor" dedi.

"BITCOIN'DE RALLİ HEYECANI İÇİN ERKEN"

Yavuz "Geçtiğimiz yıllara ait verilere bakıldığında, son dört yılda 2022’de yüzde 5, 2021’de yüzde 39, 2020’de yüzde 27, 2019’da ise yüzde 10 civarında yükselişle ekim ayını kapatan Bitcoin; 2013’ten bu yana ekim aylarını yalnızca iki kez zararla kapatmıştı. Ancak yine de lider kripto para biriminde ralli heyecanı yaşamak erken gibi gözüküyor. Geçmiş dönemlerde Bitcoin, ekim ayında pozitif hareketlilik gösterse de önemli bir rallinin başlangıcı olması için başka katalizörlerin olması şart" ifadesini kullandı.

İŞTE GÜÇLÜ YÜKSELEN ALTCOINLER

Yeni günde lider altcoin Ethereum ile birlikte diğer altcoinlerde de karışık bir seyir hâkim. Son 24 saatte altcoinler arasında ayrışan SRM yüzde 35’lik yükselişle liderliği alırken, yüzde 17 artışla WTC ikinci ve yüzde 13’lük hareketiyle onu takip eden BSV ise üçüncü sırada en çok kazandıran kripto varlıklar olarak yerlerini aldılar.

UZMAN, TAVSİYE, YORUMLARA İNANMAYIN

Türkiye’de kripto para piyasalarına yönelik olarak düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle kripto para hakkında yorum yapan, tavsiye veren, temel, teknik analiz yapan kişilere itibar edilmemesi gerekiyor. Sermaye piyasasında çalışan kişilerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun açmış olduğu sınavlara girerek lisans alması ve bu lisansla uzmanlık yapması sağlanırken kripto para piyasalarında herhangi bir kural ve otorite bulunmadığı için bilgili ya da bilgisiz herkes yorum yapıp, tavsiye verebiliyor. Çalıştıkları kurumların menfaatlerini gözeterek yorum, tavsiyede bulunan kripto para uzmanı olarak kendini tanıtan kişilere güvenilmemesi gerekiyor. Sosyal medya, video siteleri üzerinden yorum yapıp hacim oluşturmaya çalışan kişilere de inanılmaması menfaatinize olacaktır. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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