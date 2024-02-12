  • Bigpara
  • Haberler
  • Bitcoin Haberleri
  • Bitcoin'de kar satışı
‹ Önceki Haber Tesla'dan indirim kararı Tesla'dan indirim kararı Sonraki Haber › Türk Hava Yolları'ndan indirimli bilet satışı Türk Hava Yolları'ndan indirimli bilet satışı

Bitcoin'de kar satışı

12.02.2024 - 07:15 | Son Güncelleme :
Bitcoin'de kar satışı | Bitcoin Haberleri

Lider kripto para birimi Bitcoin, kar satışları görse de alımlarla yükselişini sürdürüyor.

Bitcoin fiyatları güçlenmeye başladı. Nisan ayında gerçekleşecek olan dört yıllık Bitcoin yarılanmasına ilişkin iyimserlik fiyatlara da yansıyor.

Yarılanma, madencilerin blok zincirindeki işlemleri doğrulayan güçlü bilgisayarları çalıştırmak için aldıkları Bitcoin miktarını azaltıyor.

ETF'LER DE DESTEKLİYOR

Bitcoin, işlem görmeye başlayan spot borsa yatırım fonuna yoğun ilginin de desteği ile yılın en yüksek seviyesi olan 49 bin 51 dolara doğru yükselse de kar satışlarıyla bir miktar gerileme yaşadı.

Haberin Devamı

Gün içinde 48 bin 826 dolara kadar yükselen Bitcoin, şu sıralar yüzde 0,58 oranında düşüşle 48 bin 78 dolardan işlem görüyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.134 Değişim: 0,97% Hacim : 98.152 Mio.TL Son veri saati : 15:48
Düşük 9.113 12.02.2024 Yüksek 9.167
Açılış: 9.134
30,7040 Değişim: 0,10%
Düşük 30,5992 12.02.2024 Yüksek 30,7059
Açılış: 30,6745
33,0988 Değişim: -0,04%
Düşük 33,0451 12.02.2024 Yüksek 33,2046
Açılış: 33,113
1.994,82 Değişim: -0,13%
Düşük 1.991,51 12.02.2024 Yüksek 2.001,20
Açılış: 1.997,32
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.