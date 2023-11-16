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Bitcoin'de hızlı hareket

16.11.2023 - 07:27 | Son Güncelleme :
Bitcoin'de hızlı hareket | Bitcoin Haberleri

Dün 35 bin dolar seviyelerine gerileyen Bitcoin akşam saatlerinde hızlı yükseldi ve 38 bin dolar sınırından geri döndü.

Lider kripto para birimi Bitcoin, borsa yatırım fonlarından token için yeni talep beklentileri ışığında 38 bin dolar seviyesine doğru yükseliş gerçekleştirdi.

Bitcoin şu sıralar 37 bin 300 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ABD VERİLERİ DE ETKİLİ OLUYOR

ABD ekonomisine dair olumlu gelen veriler eşliğinde kripto para birimlerine de ilgi artıyor. ABD'nin faiz artırımlarını sonlandıracağına dair öngörüler yükselişe geçerken kripto paralar da bu öngörüleri fiyatlamaya başladı.

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Uzmanlar ABD pazarında spot ETF onaylarına doğru ilerleme görülürse kripto paralardaki değer artışının devam edebileceğini belirtiyorlar.

UZMAN, TAVSİYE, YORUMLARA İNANMAYIN

Türkiye’de kripto para piyasalarına yönelik olarak düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle kripto para hakkında yorum yapan, tavsiye veren, temel, teknik analiz yapan kişilere itibar edilmemesi gerekiyor. Sermaye piyasasında çalışan kişilerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun açmış olduğu sınavlara girerek lisans alması ve bu lisansla uzmanlık yapması sağlanırken kripto para piyasalarında herhangi bir kural ve otorite bulunmadığı için bilgili ya da bilgisiz herkes yorum yapıp, tavsiye verebiliyor. Çalıştıkları kurumların menfaatlerini gözeterek yorum, tavsiyede bulunan kripto para uzmanı olarak kendini tanıtan kişilere güvenilmemesi gerekiyor. Sosyal medya, video siteleri üzerinden yorum yapıp hacim oluşturmaya çalışan kişilere de inanılmaması menfaatinize olacaktır.


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