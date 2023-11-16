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Binance, Tayland'da kripto para borsası açacak

16.11.2023 - 07:46 | Son Güncelleme :
Binance, Tayland'da kripto para borsası açacak | Bitcoin Haberleri

Binance, Tayland'da faaliyet göstermek için milyarder yatırımcı Ratanavadi'yle birlikte kripto para borsası açacak.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Tayland'da faaliyete geçmek için gün sayıyor. Binance Holdings ve Gulf Energy Development ortaklığıyla kurulacak olan Gulf Binance, 2024 yılının başlarında Tayland'da kripto para borsası açacak.

ONAY ALINDI

Gulf Binance Co., Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan 10 Kasım'da onay almıştı.

Öncelikle davet usulüyle ilerleyecek olan sisteme katılım, sonrasında geniş çaplı hale dönüştürülebilecek.

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TAYLAND'IN EN ZENGİN İKİNCİ İSMİ

Gulf Energy, Tayland'da faaliyet gösteren dev şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Şirketin kurucusu Sarath Ratanavadi ise Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre yaklaşık 10,6 milyar dolarlık servetiyle Tayland'ın en zengin ikinci ismi olmuştu.


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