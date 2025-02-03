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Bitcoin'de deprem alarmı! Daha ne kadar düşebilir?

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#Bitcoin#Kripto Para#Piyasa
Bitcoinde deprem alarmı Daha ne kadar düşebilir
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 08:40

Bitcoin fiyatının Mart sonuna kadar 75 bin dolara kadar gerilemesi olasılığı yüzde 22 oldu.

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Bitcoin'in Derive.xyz'deki zincir içi opsiyon piyasası, fiyatların 28 Mart'a kadar 75 bin dolara düşme olasılığının yüzde 22 olduğunu gösteriyor ki bu da geçen haftaki yüzde 10'luk olasılıktan kayda değer bir artış anlamına geliyor.

Olasılıktaki keskin artış, ABD ile en büyük ticaret ortakları Kanada, Meksika ve Çin arasında yenilenen ithalat tarifesi savaşını ve bunun küresel ekonomide enflasyonu artırarak Fed dahil merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmesini zorlaştıracağı endişelerini takip ediyor.

Derive yayınladığı e-postada, "Meksika ve Kanada'dan ithalata yüzde 25 ve Çin mallarına yüzde 10 olmak üzere Trump tarafından uygulanan son tarifelerin, kripto piyasalarındaki yatırımcı duyarlılığını azaltabilecek enflasyon artışına yol açması muhtemeldir" dedi.

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Bitwise Avrupa Başkanı Andre Dragosch da X'te yaptığı açıklamada, tarifelerin doların güçlenmesi ve küresel para arzındaki daralma yoluyla şok dalgaları gönderdiğini söyledi.

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#Bitcoin#Kripto Para#Piyasa

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