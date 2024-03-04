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Bitcoin zirveye bir adım daha yaklaştı

04.03.2024 - 16:12 | Son Güncelleme :
Bitcoin zirveye bir adım daha yaklaştı | Bitcoin Haberleri

Dijital para birimi Bitcoin 65 bin dolar eşiğini aştı ve Kasım 2021'de gördüğü 69 bin dolarlık tüm zamanların zirvesine daha da yaklaştı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Bitcoin'de ralli hız kesmiyor. Kripto para birimi bugün yüzde 3'ün üzerinde artış göstererek 65 bin dolar sınırını aştı. Bitcoin saat 16:00 itibarıyla 65 bin 127 dolar seviyesinde. Bir diğer para birimi Ether ise 3505 dolardan alıcı buluyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun, Bitcoin'in geleneksel borsalarda işlem görmesini sağlayan spot EFT'lere bu yılın başında izin vermesiyle Bitcoin'e olan talep arttı. Dijital para biriminin değeri geçtiğimiz hafta yüzde 21 ile rekor derecede arttı. 


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