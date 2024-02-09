Bitcoin yükselişe geçti | Bitcoin Haberleri

Herhangi olağanüstü bir gelişme olmamasına rağmen Bitcoin fiyatları suni yükseliş hareketi içine girdi.

Lider kripto para birimi Bitcoin 46 bin doları aşarak güçlü yükseliş kaydetti. Bitcoin'de yükselişler nasıl hızlı gerçekleşiyorsa düşüşler de bir o kadar hızlı oluyor. Uzun vadeci olanlar zarar yazarken al-sat tercih edenler kazançlarını ceplerine koyabiliyor.

69 bin dolar tarihi zirvesinden halen yüzde 33 geride seyreden Bitcoin kısa süreli yükseliş ve düşüş hareketleriyle piyasaya yön vermeye çalışıyor.

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ETF'lerin onaylanmasıyla birlikte hızlı yükseliş göstereceği beklenen ancak bu yükseliş yerine düşüşe geçen Bitcoin piyasa gerçeklerinden bağımsız hareketine devam ediyor.

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi beklentisi ertelenirken Bitcoin'deki yükselişin suni olduğu gözlemleniyor.

Bitcoin şu sıralar 46 bin dolar, Ethereum 2446 dolar, Solana 104 dolar, Ripple 0.51 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

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