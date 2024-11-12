Bitcoin rekora doymuyor

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Kampanya döneminde kripto yanlısı mesajlar veren Donald Trump'ın ABD'nin 47'nci Başkanı seçilmesinin ardından başlayan ralli sürüyor. Bu ralli, en büyük kripto para olan Bitcoin'in fiyatını 90 bin dolar sınırına taşıdı.

Bitcoin fiyatı dün gece 89 bin 637 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 0,1 artışla 88 bin 108 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin fiyatı son 1 ayda 25,84 ve yıl başından bu yana yüzde 110 yükseldi.

Birçok yatırımcı Bitcoin fiyatının bu yılın sonlarına doğru 100.000 dolara ulaşarak yeni rekorlar kırmaya devam etmesi bekleniyor.