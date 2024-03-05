Bitcoin rekor kırdı | Bitcoin Haberleri

Dijital para birimi Bitcoin, 69 bin dolar seviyesini aşarak rekor kırdı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Bitcoin fiyatı, Kasım 2021'de kırılan 68.991 dolarlık rekor seviyeyi aşarak 69.191,94 dolara ulaştı ve yeni zirvesini gördü. AFP'de yer alan habere göre dijital para birimi daha sonra 67.442 dolara geriledi.

Bitcoin, kripto para birimine endeksli yeni bir yatırım türü olan spor EFT'lerin ABD Menkul Kıymetler Borsası tarafından onaylanmasının ardından yükselişini sürdürüyor. 10 Ocak'ta ABD tarafından onaylanan EFT'ler, halkın geleneksel borsalarda Bitcoin işlemleri yapmasını sağlıyor. Bu yatırım araçları Bitcoin'e olan ilginin artmasını da sağladı.

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Ayrıca "halving" olarak da bilinen yarılanma etkinliğinin yaklaşması da Bitcoin fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Dijital para madencilerinin blok zinir üzerinde yaptıkları madencilik sonucu Bitcoin olarak ödül kazanıyorlar. Ancak kazanılan her Bitcoin miktarı, 4 yılda bir gerçekleşen "halving" etkinliği ile yarı yarıya azalıyor. Bir sonraki etkinliğin Nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

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