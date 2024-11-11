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Bitcoin ralliyi sürdürüyor! 82 bin dolara yaklaşıldı

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#Bitcoin#Kripto Para#Piyasa
Bitcoin ralliyi sürdürüyor 82 bin dolara yaklaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 06:58

ABD'de seçimleri kripto para yanlısı tavırlarıyla bilinen Donald Trump'ın kazanmasıyla birlikte Bitcoin'de hızlı yükseliş devam ediyor.

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ABD seçimleri kripto paraların kaderini belirlemeye başladı. Uzun süren durgunluğun ardından kayıplarını telafi ederek 60 bin dolar sınırına gelen lider kripto para birimi Bitcoin, ABD Başkanlığına Donald Trump'ın seçilmesiyle atak yapmaya başladı.

Yükseliş rallisi içine giren Bitcoin 82 bin dolar sınırına kadar yükseliş gösterdi.

KONGREDE KRİPTO PARA YANLISI İSİMLER VAR

Trump'ın yanı sıra kripto yanlısı başka adayların da Kongre'de yer almaları Bitcoin fiyatındaki ralliye destek veriyor.

Bitcoin fiyatı bu sabah 81.000 doların da üzerine çıkarak 81.899,22 dolarla rekor kırdı.

Bitcoin, 23 Ocak'ta gördüğü yılın en düşük seviyesi olan 38.505 dolardan bu yana iki kattan fazla artış gösterdi.

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#Bitcoin#Kripto Para#Piyasa

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