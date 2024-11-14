Bitcoin için 500 bin dolar tahmini! Neler bekleniyor?

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Başkan seçilen Donald Trump'ın kripto yanlısı duruşunun yarattığı ivmeye Fed'in faiz oranlarını daha da düşüreceği beklentisi de eklenince Bitcoin kısa bir süre için 93.000 doların üzerine çıktı.

Dijital varlık ABD'de yaklaşık yüzde 6'lık bir artışla 93.462 dolara yükseldi ancak Singapur'da Perşembe günü saat 10:28 itibariyle 89.974 dolara gerileyerek tırmanışını sürdüremedi. Daha geniş kripto piyasası, dalgalı ticaretin ortasında kazançlar ve kayıplar arasında gidip geldi.

Spekülatörler, Trump'ın dijital varlıklara yönelik retorik desteğinin Bitcoin'i desteklemeye devam ederek 100.000 dolara giden yolu açıp açmayacağını ya da 5 Kasım'daki ABD seçimlerinden bu yana yüzde 33'lük bir ilerlemenin ardından bir miktar kar alımına yol açıp açmayacağını ayrıştırmaya çalışıyor.

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Pepperstone Group araştırma müdürü Chris Weston bir notunda, “Bu kadar uzun bir hareketin ardından, görüşlerin değiştiğini ve bunun da iki yönlü akışların artmasıyla sonuçlandığını göreceğimizi düşünmek mantıklı,” diye yazdı ve şunları ekledi: Yine de Bitcoin'deki trend -şimdilik- daha yüksek ve konsantre bir pozisyonun tasfiyesi sona erdiğinde ve daha temiz bir pozisyona geçtiğimizde alıcıların tekrar devreye girmesini bekliyorum.

Çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon verilerinin analist tahminlerini karşılaması, yatırımcıların Aralık ayında Fed'in çeyrek puanlık bir faiz indirimine daha gideceği yönündeki bahislerini artırmasına yol açtı. Aynı zamanda, Trump'ın vergi indirimleri ve korumacı ticaret tarifelerinden oluşan daha geniş platformu, gelecekte fiyat baskılarını artırma tehdidinde bulunarak tabloyu karmaşıklaştırıyor.

Trump, kripto için dostane bir düzenleyici çerçeve oluşturma, stratejik bir Bitcoin stoku kurma ve ABD'yi sektör için küresel bir merkez haline getirme sözü verdi. Bir zamanlar kriptoya şüpheyle yaklaşan Trump, dijital varlık firmalarının seçim kampanyası sırasında kendi çıkarlarını desteklemek için büyük harcamalar yapmasının ardından tutumunu değiştirdi.

Bu vaatlerin uygulanabilirliği ve uygulama için potansiyel zaman çizelgesi hakkında sorular devam ediyor. Trump ve Cumhuriyetçi Partisi hükümetin seçilmiş organlarının kontrolünü tek elde topladı ancak ekonomi ve maliye politikası gibi devlet meseleleri ilk sırada yer alabilir.

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İDDİALI 500 BİN DOLAR HEDEFİ

Kripto odaklı Galaxy Digital LP'nin kurucusu milyarder Michael Novogratz, Bloomberg Televizyonu'nda yaptığı açıklamada ABD'nin Bitcoin stratejik rezervi ihtimalinin düşük olduğunu söylerken, gerçekleşmesi halinde en büyük tokenın 500 bin dolara kadar yükselebileceğini ekledi.