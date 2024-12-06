Bitcoin hızlı yükseldi, sert düşüş yaşadı

Haberin Devamı

Bitcoin, 100 bin doları aşan tarihi yükselişinden bir gün sonra kısa bir süreliğine neredeyse yüzde 7 değer kaybetti.



Dijital varlık, Singapur'da sabah 9:05'te 97.325 dolarda sabitlenmeden önce Cuma günü 92.144 dolara kadar düştü. Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın sektörü kucaklamasıyla körüklenen ralliye ara verildiği bir dönemde dalgalanma daha geniş kripto piyasasını da vurdu.



Belirli bir süre içinde önceden belirlenmiş bir fiyattan satma hakkı sağlayan satım opsiyonları gibi düşüş bahislerine olan talep arttı. Amberdata'ya göre en kayda değer faaliyetlerden bazıları 95 bin ve 100 bin dolar kullanım fiyatlı satım opsiyonları için gerçekleşti. Ayrıca 75 bin dolar ve 70 bin dolar aralığındaki putlara olan talep de arttı.



eToro'da piyasa analisti olan Josh Gilbert "Hala koşacak yerimiz varmış gibi görünse de, yatırımcıların masadan bir miktar kâr alması bekleniyor. Önceki döngülere bakacak olursak, boğa piyasaları sırasında Bitcoin fiyatında %20 ila %40'lık düşüşler görmek alışılmadık bir durum değil" dedi.

Haberin Devamı

En büyük dijital varlık olan Bitcoin, Trump'ın ABD menkul kıymetler düzenleyicisinin bir sonraki başkanı olarak bir dijital varlık savunucusunu seçmesinin kriptoyu ana akıma daha da iteceği iyimserliğiyle Perşembe günü 100 bin dolar seviyesini aştı.



Trump, Biden yönetiminin dijital varlıklar üzerindeki baskısını geri alma ve ABD'yi kriptonun küresel evi haline getirme sözü verdi. Cumhuriyetçi, eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers'ın “çılgınlık” olarak nitelendirdiği tartışmalı bir fikir olan stratejik bir ulusal Bitcoin rezervi fikrini bile destekledi.