‹ Önceki Haber Avrupa Birliği ek aşı alımı için Pfizer ile anlaştı Avrupa Birliği ek aşı alımı için Pfizer ile anlaştı Sonraki Haber › Çin'de 7 bankaya 31 milyon dolar ceza Çin'de 7 bankaya 31 milyon dolar ceza

Bitcoin hız kesmiyor! 41 bin doları aştı

08.01.2021 - 14:48 | Son Güncelleme :
Bitcoin hız kesmiyor! 41 bin doları aştı | Bitcoin Haberleri

Bitcoin, artan kurumsal alımlarla 41 bin doları da aşarak yeni zirvesini 41 bin 795 puana taşıdı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yeni yılın başından itibaren hızla yükselirken, günlük yükselişini yüzde 6'nın üzerine taşıdı ve yeni tarihi zirvesi 41 bin 795 dolar oldu. Bitcoin Türkiye saati ile 16.40 itibarıyla yüzde 5.67 oranında yükselişle 41 bin 282 dolardan işlem görüyor.

Analistlere göre, yatırımcıların Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yönelik artan ilgisi, küresel düzeyde etkin olan istikrarsızlığın ne zaman düzeleceğine ilişkin belirsizlikten kaynaklanıyor.

##$HABER_1467516$##

Kripto para piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, son tırmanışlarla Bitcoin’in Tesla'yı da geride bıraktığına dikkat çekerek, "Bitcoin, Alibaba'dan sonra Tesla'yı da geride bıraktı. Piyasa değeri anlamında en iyi şirketler listesinde yer alan ve gün geçtikçe konumunu yukarıya taşıyan Bitcoin, Tesla'yı geçerek 10.sıraya yükseldi. Yükselişiyle birlikte 716 milyar dolara ulaştı" dedi ve ekledi:

"XRP, kripto para sıralamasında yeniden dördüncü sırada. Son 24 saat içerisinde yüzde 40’tan fazla değer kazanan XRP, CoinMarketCap verilerine göre, 13.658.819.272 dolara yükseldi. Geçtiğimiz günlerde yerini LTC’ye bırakan kripto para birimi yeniden yerini aldı.

Ripple'ın CEO'su Ripple'ın, SEC ile anlaşmayı denediğini ve yeni yönetimle anlaşma yoluna gitmeye çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Ne sessiz kalacağız ne de bu mücadeleden vazgeçeceğiz. Gerçeklerin ve tarihin doğru tarafındayız. Duruşma günümüzü ve görevi devralır almaz yeni SEC yönetimiyle yakın ilişkiler kurmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.539 Değişim: 1,08% Hacim : 34.329 Mio.TL Son veri saati : 17:39
Düşük 1.520 08.01.2021 Yüksek 1.541
Açılış: 1.527
7,3351 Değişim: -0,18%
Düşük 7,3089 08.01.2021 Yüksek 7,4156
Açılış: 7,3481
9,0048 Değişim: -0,20%
Düşük 8,9671 08.01.2021 Yüksek 9,0706
Açılış: 9,0226
443,51 Değişim: -1,88%
Düşük 443,40 08.01.2021 Yüksek 452,66
Açılış: 452,03
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.