Bitcoin hız kesmiyor! 41 bin doları aştı | Bitcoin Haberleri

Bitcoin, artan kurumsal alımlarla 41 bin doları da aşarak yeni zirvesini 41 bin 795 puana taşıdı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yeni yılın başından itibaren hızla yükselirken, günlük yükselişini yüzde 6'nın üzerine taşıdı ve yeni tarihi zirvesi 41 bin 795 dolar oldu. Bitcoin Türkiye saati ile 16.40 itibarıyla yüzde 5.67 oranında yükselişle 41 bin 282 dolardan işlem görüyor.

Analistlere göre, yatırımcıların Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yönelik artan ilgisi, küresel düzeyde etkin olan istikrarsızlığın ne zaman düzeleceğine ilişkin belirsizlikten kaynaklanıyor.

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Kripto para piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, son tırmanışlarla Bitcoin’in Tesla'yı da geride bıraktığına dikkat çekerek, "Bitcoin, Alibaba'dan sonra Tesla'yı da geride bıraktı. Piyasa değeri anlamında en iyi şirketler listesinde yer alan ve gün geçtikçe konumunu yukarıya taşıyan Bitcoin, Tesla'yı geçerek 10.sıraya yükseldi. Yükselişiyle birlikte 716 milyar dolara ulaştı" dedi ve ekledi:

"XRP, kripto para sıralamasında yeniden dördüncü sırada. Son 24 saat içerisinde yüzde 40’tan fazla değer kazanan XRP, CoinMarketCap verilerine göre, 13.658.819.272 dolara yükseldi. Geçtiğimiz günlerde yerini LTC’ye bırakan kripto para birimi yeniden yerini aldı.

Ripple'ın CEO'su Ripple'ın, SEC ile anlaşmayı denediğini ve yeni yönetimle anlaşma yoluna gitmeye çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Ne sessiz kalacağız ne de bu mücadeleden vazgeçeceğiz. Gerçeklerin ve tarihin doğru tarafındayız. Duruşma günümüzü ve görevi devralır almaz yeni SEC yönetimiyle yakın ilişkiler kurmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

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