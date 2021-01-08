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Çin'de 7 bankaya 31 milyon dolar ceza

08.01.2021 - 16:21
Çin'de 7 bankaya 31 milyon dolar ceza | Ekonomi Haberleri

Çin'de müşteri hizmetlerindeki usulsüzlükler nedeniyle 7 bankaya 31 milyon dolar ceza kesildi.

Çin'de Bankacılık ve Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurumu, müşteri hizmetlerindeki usulsüzlükler nedeniyle 7 bankaya toplam 31 milyon dolar para cezası verdi.

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Kurumdan yapılan açıklamada, aralarında Çin Kalkınma Bankası ile Çin Sanayi ve Ticaret Bankasının olduğu bankaların işlem ve hizmet bedellerini fazla tahsil ettikleri ve hizmetleri içeriğine dair müşterilere eksik bilgi verdikleri için cezalandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, müşteri hizmetlerindeki usulsüzlükler nedeniyle 7 bankaya toplam 31 milyon dolar para cezası verildiği kaydedildi.    


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