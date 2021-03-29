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Bitcoin fiyatları yeniden yükselişte

29.03.2021 - 09:43
Bitcoin fiyatları yeniden yükselişte | Bitcoin Haberleri

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin 52 bin dolar seviyelerinden 55 bin dolar seviyesine yükseliş trendine girdi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ay ortasında gördüğü 61 bin 683 dolarlık yeni zirveden yaklaşık 10 bin dolar düştükten sonra yeniden toparlanarak, 55 bin doların üzerine döndü. Bitcoin fiyatları saat 09.41 itibarıyla yüzde 2.58 oranında yükselişle 55 bin 373 dolardan işlem görüyor.

Analistlere göre, bu önemli fiyat düşüşüne karşın, Bitcoin’in "arz krizi" her zamankinden daha fazla. Önde gelen ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’deki Bitcoin birikimleri, Ocak ayından bu yana 150 bin adet dolayında azaldı. Bir başka deyişle, bu azalma büyük ölçüde, Bitcoin birikimlerinin, "kripto para birimi birikimleri için yastık altı" adı verilen ve "internet bağlantısı olmayan fiziksel cüzdanlar" olarak tanımlanan stoklara aktarılmasından kaynaklandı.

Son 24 saat içinde 55 bin 71 ve 56 bin 610 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.25 düşüşle 55 bin 416 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 3.41 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 1.0 trilyon 34 milyar dolar ile yeniden 1.0 trilyon dolar sınırını aştı.

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Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.70 düşüşle 1,702.51 dolara düşerken, haftalık kaybı yüzde 4.47 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 196 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 1.74 düşüşle 269.88 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 1.11 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 41.62 milyar dolar düzeyindeydi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de 1 trilyon 753 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarına gelen genel satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 51 birimin değeri düşerken, düşenlerden altı birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8 bin 970 kripto para biriminin işlem gördüğü 37 bin 34 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.0’unu Bitcoin, yüzde 11.2’sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 100 milyar dolar düzeyindeydi.

EMEKLİLİK FONLARI BİTCOİN ALMAK KONUSUNDA YAYGINLAŞIYOR
Helin Çelik - Bittrt Araştırma Müdürü

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, değiştirilemez token (NFT) pazar yerlerinin yakında Cardano blok zincirinde desteklenebileceğini ve projenin ağına geçme konusunda birçok önde gelen pazar yerine yaklaştığını öne sürdü.

 

Dünyanın en büyük yatırım fonu olan Goldman Sachs, SEC'e müşterilerin dolaylı yoldan alabileceği ürün için başvuruda bulundu. ’Bağlantılı senet’ olarak adlandırılan ürün, Grayscale Bitcoin Trust'ında yatırımı olan ARK Innovation ETF'nin fiyatını baz alacak. Bu ürün, Bitcoin hisselerini takip eden ETF odaklı bir ürün. Böylelikle, direkt olmasa da yatırımcılar kripto paraya yatırım yapma imkanı bulacak.

Tipik olarak riskten kaçınmasıyla bilinen emeklilik fonları, Bitcoin almak konusunda giderek yaygınlaşıyor. Buna bir örnek de Yeni Zelanda'dan geldi. Yeni Zelanda Fon Yönetimi’nin KiwiSaver fonu ekim ayından bu yana Bitcoin satın alıyor.


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