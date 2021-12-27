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Bitcoin fiyatları yeniden 60 bin doları görür mü?

27.12.2021 - 15:45 | Son Güncelleme :
Bitcoin fiyatları yeniden 60 bin doları görür mü? | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları 51 bin doların üzerinde işlem görürken; Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü kripto para yatırımları ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Şenay Zeren

Bitcoin fiyatlarında kararsız seyir sürerken, Bitcoin geçtiğimiz hafta perşembe günü yeniden 50 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı. Geçtiğimiz 5 günü değer kazancıyla tamamlayan Bitcoin fiyatları, haftanın ilk işlem gününü değer kaybıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Bitcoin (BTC), gün içerisinde en düşük 50 bin 12 doları, en yüksek ise 51 bin 280 dolar seviyesini görürken; saat 15.39 itibarıyla yüzde 0,11 oranında düşüşle 51 bin 103 dolar seviyesini gördü.

Ay ve yıl sonu olması nedeniyle bu hafta birçok Bitcoin opsiyonunun sona ereceğini hatırlatan Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, “Bitcoin 52 bin dolar seviyesini kırması ile 60 bin dolar seviyelerine kadar hızla ilerleyebilir” şeklinde değerlendirdi.

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İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum fiyatları, dalgalı seyrini sürdürürken; bugün içerisinde en düşük 4 bin 35 doları, en yüksek ise 4 bin 106 dolar seviyesini gördü. Ethereum (ETH), şu dakikalarda yüzde 0,40 oranında yükselişle 4 bin 85 dolar seviyesini gördü. 

BİTCOİN’DE 52 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK
Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

Kripto para piyasasının toplam büyüklüğü yeniden 2,5 trilyon dolara yaklaşırken, manşet olarak izlediğimiz Bitcoin de 51 bin – 52 bin dolar aralığında işlemlerini sürdürüyor. Yaklaşık iki hafta sonra ilk kez 50 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin’de kararsız seyir oluşumu ön plana çıksa da piyasadaki değeri dolara sabitlenen stablecoinlerin Bitcoin’e dönüşüm hızında artış söz konusu olurken, vadeli işlemlerde de alış kontratlarında artış var. Bu nedenle de sürekli fonlama oranları yükselişle fiyatı destekler nitelikte.

Ay ve yıl sonu olması nedeniyle bu hafta birçok Bitcoin opsiyonu da sona erecek. Genellikle 50 bin dolar gerisinde satım kontratlarından oluşan bu opsiyonlar son hafta fiyat üzerinde baskı kursa da Bitcoin 52 bin dolar seviyesini kırması ile 60 bin dolar seviyelerine kadar hızla ilerleyebilir. Bu hafta takvimde oldukça yoğun veri akışı da karşımıza çıkıyor. Metaverse’de yer alan oyun coinlerinin yeni versiyonları gelecek ve sektöre ait coinlerde hareketlilik söz konusu olabilir.

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