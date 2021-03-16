‹ Önceki Haber Konut ve otomobil satışlarında önemli değişiklik Konut ve otomobil satışlarında önemli değişiklik Sonraki Haber › Euro Grubu mali desteği sürdürecek Euro Grubu mali desteği sürdürecek

Bitcoin fiyatları sert geriledi! 54 bin doların altında

16.03.2021 - 09:40 | Son Güncelleme :
Bitcoin fiyatları sert geriledi! 54 bin doların altında | Bitcoin Haberleri

Bitcoin hafta sonu tarihi rekor seviyesini yenilerken, piyasalara gelen satış dalgasıyla sert düşerek 54 bin dolar düzeyine indi. Analistler piyasalardaki düşüşte, kar satışlarının yanında, Hindistan’da kripto para birimlerini yasaklayan bir yasa tasarısının hazırlanmasının da etkili olduğunu belirtti.

Kurumsal alımların yanında, birçok sektörde ücretlendirmede kripto para kabul eden şirket sayısının da giderek artmasıyla, 61 bin 683 dolarlık yeni zirveyi gören Bitcoin, piyasalara gelen genel satış dalgasıyla sert düşerek 54 bin dolar düzeyine indi. Bitcoin fiyatları, gün içerisinde en düşük 53 bin 379 dolar seviyesini görürken, saat 09.28 itibarıyla yüzde 4.61 oranında düşüşle 53 bin 905 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Analistlere göre, piyasalardaki düşüşte, kar satışlarının yanında, Hindistan’da kripto para birimlerini yasaklayan bir yasa tasarısının hazırlanması da etkili oldu. Tasarı yasalaşırsa Hindistan kripto para birimleri bulundurmayı yasadışı yapan ilk büyük ekonomi olacak.

Son 24 saat içinde 53 bin 555 ve 59 bin 840 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 9.38 düşüşle 54 bin 562 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 1.42’ye kadar daraldı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 110 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 19 milyar dolara indi.

KRİPTO PARA PİYASA VERİLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN...

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 6.57 düşüşle 1,760 dolara düşerken, haftalık kaybı yüzde 5.04 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 202.33 milyar dolara indi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 140 milyar dolarlık daralma ile 1.68 trilyon dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 79 birimin değeri düşerken, düşenlerden sekiz birim de ilk 10 birim arasındaydı; ilk 10 birimden yalnızca Tether ve XRP artıdaydı.

Toplam 8 bin 800 kripto para biriminin işlem gördüğü 36 bin 428 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.8’ini Bitcoin, yüzde 12’sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 43 milyar dolarlık artışla 161 milyar dolar düzeyindeydi.

Michael Saylor, MicroStrategy’nin nakit rezervleriyle daha fazla Bitcoin satın aldığını tweetledi. İş zekası yazılım devi MicroStrategy, bu satın alma için yaklaşık 15 milyon dolar ödeyerek, ortalama 57.146 dolardan 262 Bitcoin daha satın aldı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.570 Değişim: 0,96% Hacim : 21.728 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.558 16.03.2021 Yüksek 1.573
Açılış: 1.561
7,4825 Değişim: -0,67%
Düşük 7,4664 16.03.2021 Yüksek 7,5496
Açılış: 7,5327
8,9153 Değişim: -0,81%
Düşük 8,9076 16.03.2021 Yüksek 9,0136
Açılış: 8,9883
416,67 Değişim: -0,68%
Düşük 415,76 16.03.2021 Yüksek 420,93
Açılış: 419,53
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.