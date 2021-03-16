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Euro Grubu mali desteği sürdürecek

16.03.2021 - 09:49
Euro Grubu mali desteği sürdürecek | Ekonomi Haberleri

Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Donohoe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avro Bölgesi'nde mali desteklerin 2021 ve 2022'de devam edeceğini söyledi.

Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, Euro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının video konferans yönetimiyle gerçekleştirdiği toplantı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Kovid-19 nedeniyle Euro Bölgesi'nde uygulanan bütçe politikaları ile ilgili konuları değerlendirdiklerini anlatan Donohoe, salgının ekonomik yansımalarına karşı ellerindeki bütün imkanları kullanacaklarını belirti.

Donohoe, salgına karşı ekonomi toparlanana kadar doğru bütçe politikaları uygulamaya devam etmekte kararlı olduklarına işaret ederek, "Euro Grubu, toparlanma yolunda destekleyici bütçe duruşunun 2021 ve 2022'de sürdürülmesi konusunda anlaştı." diye konuştu.

Ekonomik toparlanmada bütçe harcamalarının AB'nin hazırladığı 750 milyar Euro'luk kurtarma programı ile de destekleneceğine dikkati çeken Donohoe, "Bu sağlık krizinde işletmeler, istihdam ve vatandaşları korumakta karalıyız." ifadelerini kullandı.

Donohoe, zamanında, geçici ve hedef odaklı tedbirlerin devam edeceğini belirterek, "Sağlık durumu düzelince önlemlerimiz kademeli biçimde sürdürülebilir toparlanmaya odaklanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun dönemde mali sürdürülebilirliğin önemine işaret eden Donohoe, artan borç seviyelerinin ortaya koyacağı sınamalara yönelik bütçe stratejileri belirleyeceklerini ifade etti.


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