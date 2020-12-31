Bitcoin durdurulamıyor! Bir rekor daha! | Bitcoin Haberleri

Bitcoin, yıl sonuna doğru, başta kurumsal alımlar olmak üzere, kripto para piyasalarına artan yönelimin etkisiyle 29 bin 284 dolar seviyesine kadar yükselerek tarihi rekor seviyesini gördü.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin’in yeni zirvede toplam piyasa hacmi de 543.17 dolarlık yeni rekor düzeyi, 768.31 milyar dolarlık toplam hacim içindeki payı da yüzde 70.7’yi gördü.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.19 artışla 28,999.73 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 25.93 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de 24 saatte yaklaşık 20 milyar dolarlık artışla 538.25 milyar dolara yükseldi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistlere göre, Bitcoin’deki hızlı tırmanışı, yıl sonuna doğru giderek artan kurumsal alımlar destekledi. Bu kurumsal alımlar arasında;

- Anthony Scaramuccis Skybridge Capital (Aralık’ta 25 million dolarlık alım yaptı),

- MassMutual (Aralık’ta 100 million dolarlık alım yaptı),

- Guggenheim (Değeri 5 milyor doları bulan makro fonunun yüzde 10’una kadar alım yaptı) bulunuyor.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 63 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasından beş tanesi de düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim 24 saatte yaklaşık 23 milyar dolar artışla 762 milyar dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 7.0 milyar dolarlık düşüşle 185 milyar dolara geriledi.

Toplam 8,150 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,339 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 70.7’sini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 4.19 artışla 28,999.73 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.80 artışla 741.51 dolar,

3.Tether yüzde 0.02 artışla 0.99 dolar,

4.XRP yüzde 8.15 artışla 0.21 dolar,

5.Litecoin yüzde 2.70 düşüşle 126.23 dolar,

6.Polkadot yüzde 7.57 artışla 7.95 dolar,

7.Bitcoin Cash yüzde 0.98 düşüşle 352.37 dolar,

8.Cardano yüzde 1.04 düşüşle 0.17 dolar,

9.Binance Coin yüzde 0.39 düşüşle 37.45 dolar,

10.Chainlink yüzde 2.64 düşüşle 11.22 dolardan işlem görüyordu.

Etiketler