Bitcoin ABD seçimlerinin ardından ilk kez bu kadar düştü

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Bitcoin, Donald Trump'ın ABD seçim zaferinden bu yana en uzun kayıp serisini yaşadı. 100.000 dolara ulaşamayan Bitcoin, Trump'ın kriptoyu kucaklamasının yarattığı heyecanla birlikte düşüşe geçti.



Dijital varlık, Singapur'da Salı günü sabah 8:40 itibariyle 94.245 dolardan işlem görmeden önce Pazartesi gününe kadar yaklaşık %6'lık üç günlük bir düşüşü tamamladı. Seçim günü olan 5 Kasım'dan bu yana 1 trilyon dolar yükselen daha geniş kripto piyasası da durdu.



RİSKTEN KAÇIŞ VAR



Trump'ın Çin'den ithal edilen ürünlere ek gümrük vergisi ve Meksika ve Kanada'dan gelen ürünlere yüzde 25 vergi planlarını açıklayarak küresel piyasaları sarsmasının ardından Salı günü kripto para birimleri riskten kaçınma eğilimiyle karşı karşıya kaldı. ABD hisse senedi vadeli işlemleri düştü ve bir dolar göstergesi yatırımcı temkinliliğinin bir işareti olarak tırmandı.

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KAR REALİZASYONU MESAJI

Kripto borsası Independent Reserve'ün CEO'su Adrian Przelozny "İnsanlar biraz kar elde etmek için bahane arıyorlardı. Piyasadaki mevcut yükseliş eğiliminin 2025 yılına kadar devam edeceğinden hâlâ eminiz" dedi.