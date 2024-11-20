Bitcoin 94 bin dolara ulaştı

Haberin Devamı

Kripto para piyasalarında kış aylarında bahar yaşanıyor. Her geçen gün yeni gelişmelerle rekor üstüne rekor kırmaya devam eden lider kripto para birimi Bitcoin 94 bin doları gördü.

Donald Trump'ın sosyal medya şirketi Trump Media and Technology Group'un kripto ticaret firması Bakkt'ı satın almak için görüşmelerde bulunduğuna dair haberlerin etkisiyle dün gece 94.000 doların üzerine çıkarak rekor kıran Bitcoin, bugün 92 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Dün seansın sonuna doğru 94.078,22 dolar kadar yükselerek rekor kıran Bitcoin, bu sabah 92 bin 226 dolar seviyesinde.

5 Kasım ABD seçimlerinden bu yana kripto para birimleri, tüccarların Başkan seçilen Trump'ın dijital varlıklar için vaat ettiği desteğin daha az kısıtlayıcı bir düzenleyici rejime yol açacağına ve cansız birkaç aydan sonra bitcoin'e biraz hayat enjekte edeceğine bahse girmesiyle yükseldi.

Haberin Devamı

Artan heyecan, analiz ve veri toplayıcısı CoinGecko'ya göre küresel kripto para piyasasının değerini 3 trilyon doların üzerine çıkararak rekor seviyeye taşıdı.