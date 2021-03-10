Bitcoin 55 bin dolardan döndü | Bitcoin Haberleri

Kurumsal alımlarla yeniden yükselişe geçerek 55 bin 774 dolara kadar tırmanan Bitcoin, piyasalara gelen genel satışlarla 54 bin doların altına gerilerken, piyasa hacmi de yeniden 1.0 trilyon doların altına indi.

Son 24 saat içinde 53 bin 408 ve 55 bin 774 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.21 düşüşle 53 bin 563 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 9.79 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, 999 milyar dolar ile 1.0 trilyon dolar sınırının hemen altına geriledi. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 58 bin 330 dolarlık yeni zirveyi 21 Şubat’ta görmüştü.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.73 düşüşle 1,782 dolara gerilerken, haftalık kazancı da yüzde 16.88 düzeyindeydi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 659 milyar dolardan, 1 trilyon 649 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki toparlanma hareketlerinin etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 52 birimin değeri düşerken, düşenlerden altı birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8 bin 763 kripto para biriminin işlem gördüğü 35 bin 737 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.5’ini Bitcoin, yüzde 12.4’ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi 132.7 milyar dolar düzeyindeydi.

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