Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 10 Mart döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.64 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.08 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.60 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.63 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.5944 TL seviyesini, en yüksek ise 7.6703 TL seviyesini görürken; kur saat 09.44 itibarıyla 7.6488 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 9.1129 TL'yi görürken; şu dakikalarda 9.0893 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 10.6097 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.27 oranında yükselişle 92.21 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1877 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.00 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.37 seviyesinde bulunuyor.

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