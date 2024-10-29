Bitcoin 5 ayın zirvesinde

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Bitcoin, özel borsa yatırım fonlarına girişlerin yanı sıra gelecek haftaki ABD seçimlerinin olası sonuçlarına ilişkin spekülasyonlarla desteklenerek Haziran ayından bu yana ilk kez 71 bin doları aştı.

En değerli kripto para birimi Bitcoin yüzde 2'den fazla yükselerek Salı günü Singapur'da saat 10:45 itibariyle 71.310 dolardan el değiştirdi. İkinci sıradaki Ether ve Dogecoin'in her ikisi de yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.

Bitcoin, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın kampanya sırasında dijital varlıkları benimsemesi nedeniyle bazıları tarafından sözde Trump ticareti olarak görülüyor. Trump tahmin piyasalarında önde giderken, anketler Demokrat aday Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e karşı başa baş bir yarış gösteriyor.

IG Australia Pty'de piyasa analisti olan Tony Sycamore bir notunda, tokenın hisse senetlerinde bir gecede yaşanan ralliden destek aldığını ve “Donald Trump'ın seçim zaferini fiyatlamaya” devam ettiğini yazdı. Sycamore, Bitcoin'in Mart ayındaki 73 bin 798 dolarlık rekorun ötesine geçebileceğine dair güveni artırmak için 70 bin dolar geçmeye devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Trump, ABD'yi gezegenin kripto başkenti yapma sözü verdi. Harris ise daha ölçülü bir yaklaşım benimseyerek sektör için düzenleyici bir çerçeveyi destekleme sözü verdi. Pozisyonları, Başkan Joe Biden yönetiminde sektöre yönelik bir baskı ile tezat oluşturuyor.

Trump ayrıca, kampanyasına büyük bağışta bulunan milyarder Elon Musk'tan hükümet harcamalarını kısmaya yönelik bir girişimin başına geçmesini isteyeceğini söyledi. Bu çabaya, Musk'ın benimsediği Dogecoin tokenına bir gönderme olarak Hükümet Verimliliği Departmanı ya da DOGE adı verildi.

Opsiyon tüccarları, seçimi kim kazanırsa kazansın Bitcoin'in Kasım ayı sonuna kadar 80 bin dolarlık bir zirveye ulaşacağına dair bahisleri artırdı. Zımni oynaklık 5 Kasım'daki Seçim Günü civarında yükselmiş durumda. ABD'deki Spot-Bitcoin ETF'leri bu ay şimdiye kadar yaklaşık 3,3 milyar dolar net giriş çekti.

Bitcoin 2024'te yüzde 70'lik bir sıçrama yaptı ve son zamanlarda Federal Rezerv faiz oranı kesintilerine ilişkin bahisleri azaltmanın yanı sıra ABD'nin kripto ticaretinde kilit görevi gören bir stabilcoin olan Tether'i daha fazla incelediğine dair bir raporu da atlattı.