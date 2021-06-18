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Bitcoin 37 bin dolar düzeyine indi

18.06.2021 - 10:14 | Son Güncelleme :
Bitcoin 37 bin dolar düzeyine indi | Bitcoin Haberleri

Fed Başkanı Powell’ın, kısa vadede enflasyonun yükselebileceğini vurguladığı konuşmasının ardından, Bitcoin’in yönü yeniden aşağıya döndü. Bitcoin fiyatları şu sıralarda 37 bin seviyesinde hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, kısa vadede enflasyonun yükselebileceğini vurguladığı konuşmasının ardından, Bitcoin’in yönü yeniden aşağıya döndü. ABD’de tüketici fiyatlarındaki artış hızı Mayıs’ta yüzde 5.0’e yükselerek, Ağustos 2008’deki yüzde 5.3’ten sonra, son 13 yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

Analistlere göre, enflasyonun yükselmesi Bitcoin için genellikle iyi olsa da, Powell’ın enflasyonun uzun vadede normal düzeylere döneceğine ilişkin güvence vermesi, Bitcoin’den çok dolara yaradı.

Gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 37 bin 273 ve 39 bin 513 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.94 düşüşle 37 bin 858 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 2.83 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 21 milyar dolar düşüşle 709 milyar dolara geriledi.

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Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2 bin 312 ve 2 bin 457 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 4.02 düşüşle 2,340.81 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 5.21 ve piyasa hacmi de yaklaşık 11 milyar dolarlık düşüşle 272 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether ise, 0.9997 ve 1.00 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte, yüzde 0.03 artışla 1.00 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.02 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Piyasalardaki satış ağırlıklı işlemlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 81 birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden sekiz birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 576 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

- 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar,

- 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan’da 2.0 trilyon dolar,

- 7 Mayıs’ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10 bin 493 kripto para biriminin işlem gördüğü 382 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 45.1’ini Bitcoin, yüzde 17.3’ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 80 milyar dolar düzeyindeydi.


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