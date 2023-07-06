Bitcoin 6 ayda yüzde 90 yükseldi... En kötüsü geride mi kaldı? | Bitcoin Haberleri

Kripto paralarda hareketlilik hızlanmaya başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin’de yükseliş yüzde 4’e yaklaştı. Bitcoin’i diğer kripto para birimleri yükselişle takip etti.

Kripto paralar uzun süren durgunluğun ardından ılımlı yükseliş hareketine geçti. Bitcoin’le başlayan yükseliş hareketi diğer kripto para birimlerine de sıçradı. Bitcoin uzun zaman sonra 31 bin 500 doları gördü.

BlackRock ve Fidelity’nin kripto yatırım fonu oluşturmak istemesi de fiyatları olumlu etkiledi.

BlackRock CEO Larry Fink, Bitcoin'i bir "uluslararası varlık" olarak nitelendirdi ve kripto paraya yatırım yapmayı daha ucuz ve kolay hale getirmek istediklerini söyledi.

Fink'e göre, Bitcoin, "altını dijitalleştirmek" gibi bir alternatif ve uluslararası bir varlık haline gelebilir.

BITCOIN YÜZDE 2 PRİMLİ

Bitcoin fiyatları son olumlu gelişmeler ışığında yükselişe geçti. Bitcoin yüzde 2 civarında primle 31 bin 100 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 30 bin 200 dolar en yüksek de 31 bin 500 dolar seviyesini gördü.

ETHEREUM DA GÜÇLENME ÇABASINDA

Bitcoin’e nazaran yükselişte düşük kalan Ethereum şu sıralar yüzde 1 oranında yükselişle 1929 dolardan işlem görüyor. Ethereum gün içinde en düşük 1894 dolar, en yüksek de 1958 doları gördü.

SON 6 AYDA YÜZDE 90 YÜKSELDİ

Bitcoin’den 2023 ATH’ı geldi. Kripto para piyasası pozitif ayrışmaya devam ediyor. Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak son gelişmeleri değerlendirdi.

Yorak’ın değerlendirmesi şöyle:

Zorlu geçen 2022 yılının ardından 2023 yılının ilk gününden bu yana güçlü bir yükseliş serisi yakalayan, sadece 1 ayda 1 ayda %20, 6 ayda %90’a varan bir yükseliş trendi oluşturan Bitcoin, haziran ayında 31.000$’ı aşarak 2023 yılının en yüksek rakamını test etmişti. Daha sonra 30.000$ bölgesinde konsolide olan ve güçlü duruşunu devam ettiren lider kripto para birimi destekleyici olmayan dış koşullara ve sinyallere rağmen bugün öğle saatlerinde 31.500$’ı görerek 2023 yılı için yeni bir ATH daha gerçekleştirdi. Böylece günlük değer kazancı %3,5’a ulaştı.

“KÖTÜ DÖNEMİ GERİDE BIRAKTI”

Her ne kadar ilk etapta ret almış olsalar da dünyanın en büyük fon yönetici şirketleri BlackRock ve Fidelity’nin kripto yatırım fonu oluşturmak için başvuruda bulunmaları sektördeki olumlu beklentileri artırıyor ve tetikliyor. Daha geniş perspektifte bakarsak FTX krizinden dolayı oluşan belirsizliklerin geride bırakılması, Ripple’nin SEC ile olan davasındaki pozitif beklentiler, Bitcoin ETF başvurularının artması, SEC’in sık sık Bitcoin regülasyonu hakkında mesajları, FED başkanı Powell’in senatoda kripto paralar ile stablecoin’ler ile ilgili olumlu söylemleri ve ABD’deki sert resesyon beklentilerinin nispeten bertaraf edilmesi orta uzun vadede kripto para piyasasına duyulan güveni artırdı. Böylece yatırımcılarının yıl başından bu yana %91 civarında getiri elde etmesine neden olan Bitcoin, hisse senedi, emtia ve tahvil piyasaları gibi rakiplerinden uzak ara pozitif ayrıştı. Böylece en kötü dönemi geride bırakan ve eski günlere benzer yükselişler gerçekleştiren kripto para piyasası geçmişten aldığı referansla önümüzdeki günlerde yeni ATH’lara da açık kapı bırakıyor. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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