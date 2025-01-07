Bitcoin 102 bin doları aştı

Haberin Devamı

Bitcoin fiyatı bugün 102 bin 714 dolara kadar yükselişin ardından düne göre yüzde 0,17 artışla 101 bin 829 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin fiyatı ay başından bu yana yüzde 8,7, son 3 ayda yüzde 61,6 yükseldi.

CryptosRus'un sunucusu George Tung, bu artışı Wall Street'in yılsonu kâr elde etme, vergi toplama ve portföy yeniden dengelemesinin ardından piyasada yenilenen coşkuya bağladı. Tung ayrıca, bu ayın sonunda yemin ederek kripto dünyasında önemli gelişmelere zemin hazırlayacak olan Başkan Trump'ın kripto yanlısı politikalarının etkisinin de altını çizdi.

Tung, "Temelde bitcoin için hiçbir şey değişmedi. Wall Street'ten gelen satışlar sona erdi ve 2025 bir kez daha FOMO ile başlıyor" dedi.

Tung, geçtiğimiz Cuma günü yaklaşık bir milyar dolarlık giriş olduğunu ve bunun da Bitcoin'in yörüngesine olan güvenin tazelendiğinin altını çizdiğini belirtti.

Haberin Devamı

Tung, "Ağ aktivitesi, hash oranı ve hatta Google aramalarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla temeller hiç bu kadar iyi olmamıştı" diye konuştu.

Daha geniş sonuçları tartışan Tung, boğa döngülerinde tipik olduğu gibi, bitcoin'in önümüzdeki yıl daha fazla dalgalanma göreceğini öngördü. "Her döngüde, bitcoin'in bazen %30'a varan oranlarda inip çıktığını görüyoruz. Bu şimdiye kadar uysal bir döngü oldu, ancak daha fazla dalgalanma ve konsolidasyon noktaları bekleniyor" dedi. Bununla birlikte, Bitcoin'in 2025'te yeni zirvelere ulaşacağına olan güvenini dile getirdi.