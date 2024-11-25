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Bitcoin 100 bin doları göremeden düştü

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#Bitcoin#Kripto Para#Piyasa
Bitcoin 100 bin doları göremeden düştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 06:59

Bitcoin'in 100 bin doları aşması beklenirken hızlı düşüş yaşamaya başladı.

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ABD Başkanlığına Donald Trump'ın seçilmesiyle birlikte hızla yükselen Bitcoin 100 bin dolar kritik eşiğinin kıyısından düşüş yaşadı.

100 bin doların kıyısından kar realizasyonu yaşayan Bitcoin 97 bin dolar seviyelerine kadar geirleme gösterdi.

TRUMP'IN BAKAN SEÇİMİ YENİDEN CANLANMA GETİRDİ

Volatil seyreden Bitcoin fiyatlarına tepki alımını Trump'ın Hazine Bakanı olarak hedge fonu yöneticisi Scott Bessent'i seçmesi getirdi.

KRİPTO PARA PİYASASINDA 1 TRİLYON DOLARLIK ARTIŞ

Dijital varlık piyasasının toplam değeri, Cumhuriyetçilerin 5 Kasım'daki zaferinden bu yana yaklaşık 1 trilyon dolar arttı.

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#Bitcoin#Kripto Para#Piyasa

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