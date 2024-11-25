Bitcoin 100 bin doları göremeden düştü

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ABD Başkanlığına Donald Trump'ın seçilmesiyle birlikte hızla yükselen Bitcoin 100 bin dolar kritik eşiğinin kıyısından düşüş yaşadı.

100 bin doların kıyısından kar realizasyonu yaşayan Bitcoin 97 bin dolar seviyelerine kadar geirleme gösterdi.

TRUMP'IN BAKAN SEÇİMİ YENİDEN CANLANMA GETİRDİ

Volatil seyreden Bitcoin fiyatlarına tepki alımını Trump'ın Hazine Bakanı olarak hedge fonu yöneticisi Scott Bessent'i seçmesi getirdi.

KRİPTO PARA PİYASASINDA 1 TRİLYON DOLARLIK ARTIŞ

Dijital varlık piyasasının toplam değeri, Cumhuriyetçilerin 5 Kasım'daki zaferinden bu yana yaklaşık 1 trilyon dolar arttı.