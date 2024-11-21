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Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor

Güncelleme Tarihi:

#Bitcoin#Kripto Para#Piyasa
Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 07:07

Lider kripto para birimi Bitcoin ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın planlarıyla 96 bin doları aştı.

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Donald Trump'ın ABD seçimlerini kazanmasının ardından hızla yükselen Bitcoin yeniden rekor kırdı. 100 bin dolara yaklaşan Bitcoin ralliyi aralıksız olarak sürdürüyor.

Bitcoin fiyatı bu sabah yeni bir rekor kırarak 96 bin dolar seviyesine dayandı. Fiyat bu sabah 95.987 dolar seviyesine kadar çıktı ve şu sıralarda düne göre yüzde 1,3 artışla 95 bin 692 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin fiyatı ay başından bu yana yüzde 36,87, yıl başından bu yana ise yüzde 128,35 yükseldi.

Trump, kampanyası sırasında dijital varlıkları benimsedi ve ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" yapma ve ulusal bir Bitcoin stoku biriktirme sözü verdi. Seçimden bu yana ABD'de listelenen Bitcoin borsa yatırım fonlarına 4 milyar dolardan fazla para aktı.

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#Bitcoin#Kripto Para#Piyasa

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