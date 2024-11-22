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Bitcoin 100 bin dolar sınırında

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#Bitcoin#Kripto Para#Bigpara
Bitcoin 100 bin dolar sınırında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 07:43

Lider kripto para birimi Bitcoin 100 bin dolar olarak ifade edilen hedefe yaklaşmaya devam ediyor.

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Kripto para birimi Bitcoin, ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın kriptoya verdiği destek sayesinde artan yatırımcı ilgisiyle 100 bin dolar seviyesine doğru hareketini devam ettiriyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak'ta istifa etmeyi planladığı haberleri de Bitcoin'deki ralliye destek veriyor.

Bitcoin fiyatı bu sabah 99 bin 388 doları gördü ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,9 artışla 98 bin 978 dolar seviyesinde.

Bitcoin fiyatı ay başından bu yana yüzde 41,5, yıl başından bu yana yüzde 136 yükseldi.

 

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#Bitcoin#Kripto Para#Bigpara

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