Bitcoin 100 bin dolar sınırında

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Kripto para birimi Bitcoin, ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın kriptoya verdiği destek sayesinde artan yatırımcı ilgisiyle 100 bin dolar seviyesine doğru hareketini devam ettiriyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak'ta istifa etmeyi planladığı haberleri de Bitcoin'deki ralliye destek veriyor.

Bitcoin fiyatı bu sabah 99 bin 388 doları gördü ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,9 artışla 98 bin 978 dolar seviyesinde.

Bitcoin fiyatı ay başından bu yana yüzde 41,5, yıl başından bu yana yüzde 136 yükseldi.