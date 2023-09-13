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Binance.US'ta büyük işten çıkarma

13.09.2023 - 07:55 | Son Güncelleme :
Binance.US'ta büyük işten çıkarma | Bitcoin Haberleri

Binance.US'ta kritik kararlar gündeme geldi. Şirketin CEO'su görevinden ayrılacak ve çalışan sayısı 100 kişi azaltılacak.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'ın ABD'deki ortaklığı Binance.US'da yönetime ilişkin önemli kararlar alındı. Binance.US CEO'su Brian Shroder işi bırakacağını ve 100'den fazla personelin işten çıkarılacağını açıkladı. Böylece Binance.US'un 3'te 1'i oranındaki personel işsiz kalmış olacak.

SHRODER SEBEP BELİRTMEDİ

Shroder görevden ayrılmasına ilişkin bir sebep açıklmaadı ve yerine geçici olarak Norman Reed'in geçeceği belirtildi.

Binance.US'un sözcüsü yaptığı açıklamda atılan adımların müşterilere hizmet vermeye imkan sağladığını belirtti.

DAVA AÇILMIŞTI

ABD sermaye piyasaları otoritesi SEC, Haziran ayında Binance ve kurucusu Changpeng Zhao hakkında ABD'li yatırımcıları korumayı amaçlayan menkul kıymetler yasalarından kaçmak için "aldatma ağı" olarak Binance.US'u suçlamıştı.


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